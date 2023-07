Seleção goleia Chile em último amistoso antes da Copa do Mundo

A seleção brasileira fez no domingo (2) sua partida de despedida do Brasil antes do embarque para a Copa do Mundo feminina. Festejadas diante do público no estádio Mané Garrincha, em Brasília, as comandadas de Pia Sundhage bateram facilmente o Chile por 4 a 0.



Gabi Nunes, Duda Sampaio, Luana e Geyse marcaram os gols da tranquila vitória, mas nenhuma bola na rede foi tão celebrada quanto a entrada de Marta. A craque de 37 anos foi acionada os 29 minutos do segundo tempo, para delírio dos 15.892 espectadores presentes.





Eleita seis vezes melhor do mundo, a atacante vem de problemas físicos e uma séria lesão no joelho esquerdo. A alagoana é uma referência para a torcida -e para as companheiras-, mas a treinadora disse não saber se ela será titular no Mundial, na Austrália e na Nova Zelândia.





O mais provável é que seja mesmo uma opção de banco, alguém que pode contribuir em minutos limitados. Foi o que a camisa 10 procurou fazer no Mané Garrincha, provocando furor a cada domínio de bola.





Antes de que a craque entrasse em campo, a seleção construiu um triunfo sem sustos. O Chile, quinto colocado na última Copa América, não é um time do nível do Brasil e não se classificou para o torneio na Oceania.