Londrina EC perde em Maceió e completa oito jogos sem vencer na Série B

O Londrina mostrou força de reação no segundo tempo, mas não o suficiente para evitar uma nova derrota na Série B. Jogando na noite deste sábado (1º), no Rei Pelé, em Maceió, o Tubarão perdeu por 2 a 1 pela 15ª rodada do Brasileiro.







O Alviceleste aumenta o seu jejum de vitórias e chega a oito jogos sem ganhar. O time cai para o 18º lugar, com 11 pontos, um ponto a mais apenas que o lanterna ABC. O CRB sobe para 18 pontos, em 12º. O Londrina volta a campo no próximo sábado (8), às 11h, para enfrentar o Guarani, em Campinas.

Publicidade

Publicidade





O técnico interino Franco Müller fez três mudanças no time com as voltas de Moisés e Guilherme Lacerda e a entrada de Ezequiel no lugar de Léo Morais, machucado. Na prática, não mudou nada e o Londrina fez um primeiro tempo muito ruim. Não conseguiu marcar e não criou nada.





O CRB se aproveitou das fragilidades alvicelestes e abriu 2 a 0 na primeira etapa. Aos 33, Renato foi lançado na ponta direita, invadiu a área e bateu cruzado para vencer o goleiro Lucas Frigeri. Nos acréscimos, aos 49, após cobrança de escanteio, o lateral Guilherme Romão teve toda a liberdade para marcar o segundo, de cabeça.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: