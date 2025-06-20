Sem pódio por equipes, Brasil acaba Mundial de Judô com duas medalhas

A participação do Brasil no Campeonato Mundial de Judô, em Budapeste, na Hungria, chegou ao fim nesta sexta-feira (20). O país se despediu com duas medalhas: a prata de Daniel Cargnin (categoria até 73 quilos) e o bronze de Shirlen Nascimento (até 57 kg).
A última possibilidade de medalha era a competição por equipes, em que cada país escala seis judocas para duelos individuais, em diferentes categorias, e vence quem ganhar quatro lutas. O Brasil foi superado pelo Japão na disputa do bronze, com os orientais (que conquistaram 14 medalhas no Mundial, sendo seis douradas) levando a melhor nos quatro primeiros combates. A Georgia ficou com o título, batendo a Coreia do Sul na final.
No primeiro duelo, para lutadores acima de 90 kg, Leonardo Gonçalves foi derrotado por ippon (golpe "perfeito"), em que o adversário é derrubado de costas no tatame) por Kanta Nakano. No combate seguinte (judocas até 57 kg), Jéssica Lima não resistiu à Momo Tamaoki, prata na disputa individual do Mundial. Em seguida, na luta até 73 kg, Vinícius Ardina sofreu dois wazaris (quando o atleta cai de ombro, lado ou com a parte superior das costas) de Tatsuki Ishihara, bronze em sua categoria. A campeã olímpica Rafaela Silva, por fim, levou um ippon de Utana Terada no embate até 70 kg.
O Brasil tinha estreado com vitória sobre o Cazaquistão (quatro lutas a zero). Em seguida, perdeu da Alemanha por 4 a 3 (as equipes empataram em 3 a 3 e um duelo extra foi sorteado para definir o ganhador do confronto). Na repescagem, os brasileiros superaram a França, atual bicampeã olímpica, por 4 a 1, para chegar à disputa do bronze.
O desempenho brasileiro em Budapeste supera o do Mundial do ano passado, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, quando o país não conquistou pódios. O torneio ocorreu dois meses antes da Olimpíada de Paris, na França, em que o Brasil alcançou quatro medalhas: uma de ouro (Beatriz Souza), uma de prata (William Lima) e duas de bronze (Larissa Pimenta e por equipes).
