Sem pódio por equipes, Brasil acaba Mundial de Judô com duas medalhas

A participação do Brasil no Campeonato Mundial de Judô, em Budapeste, na Hungria, chegou ao fim nesta sexta-feira (20). O país se despediu com duas medalhas: a prata de Daniel Cargnin (categoria até 73 quilos) e o bronze de Shirlen Nascimento (até 57 kg).

A última possibilidade de medalha era a competição por equipes, em que cada país escala seis judocas para duelos individuais, em diferentes categorias, e vence quem ganhar quatro lutas. O Brasil foi superado pelo Japão na disputa do bronze, com os orientais (que conquistaram 14 medalhas no Mundial, sendo seis douradas) levando a melhor nos quatro primeiros combates. A Georgia ficou com o título, batendo a Coreia do Sul na final.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

No primeiro duelo, para lutadores acima de 90 kg, Leonardo Gonçalves foi derrotado por ippon (golpe "perfeito"), em que o adversário é derrubado de costas no tatame) por Kanta Nakano. No combate seguinte (judocas até 57 kg), Jéssica Lima não resistiu à Momo Tamaoki, prata na disputa individual do Mundial. Em seguida, na luta até 73 kg, Vinícius Ardina sofreu dois wazaris (quando o atleta cai de ombro, lado ou com a parte superior das costas) de Tatsuki Ishihara, bronze em sua categoria. A campeã olímpica Rafaela Silva, por fim, levou um ippon de Utana Terada no embate até 70 kg.

O Brasil tinha estreado com vitória sobre o Cazaquistão (quatro lutas a zero). Em seguida, perdeu da Alemanha por 4 a 3 (as equipes empataram em 3 a 3 e um duelo extra foi sorteado para definir o ganhador do confronto). Na repescagem, os brasileiros superaram a França, atual bicampeã olímpica, por 4 a 1, para chegar à disputa do bronze.

Publicidade

O desempenho brasileiro em Budapeste supera o do Mundial do ano passado, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, quando o país não conquistou pódios. O torneio ocorreu dois meses antes da Olimpíada de Paris, na França, em que o Brasil alcançou quatro medalhas: uma de ouro (Beatriz Souza), uma de prata (William Lima) e duas de bronze (Larissa Pimenta e por equipes).





Leia também:







