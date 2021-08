Silvânia Costa leva o ouro e é bicampeã paralímpica no salto em distância

Silvânia Costa se tornou bicampeã paralímpica no salto em distância da classe T11 (para atletas cegas). A atleta brasileira saltou 5 m para garantir a medalha de ouro nas Paralimpíadas de Tóquio.

O salto do bicampeonato veio da quinta tentativa de Costa , que também garantiu a melhor marca dela na temporada. A prata ficou com Asila Mirzayorova, do Ubzequistão, e o bronze com Yullia Pavlenko, da Ucrânia.



Depois de queimar as duas primeiras tentativas, a brasileira fez 4,76 m. Na sequência, ela marcou 4,69 m e o salto do ouro 5,00 m. Com a medalha garantida, ela fez 4,84 m em sua última apresentação.

Além dela, Lorena Salvatini Spoladore participou da prova, e terminou na quarta colocação, com 4.77m, sua melhor marca da temporada.