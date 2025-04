Site de estatísticas divulga seleção do Paranaense e Londrina EC se destaca

O Campeonato Paranaense chegou ao fim e, com isso, o Sofascore, site especializado em estatísticas, encerrou sua contagem de notas da competição. Com isso, está montada a seleção do Paranaense e o que chama a atenção é o domínio do Londrina Esporte Clube. Mesmo sem o título, que ficou com o Operário, o Tubarão colocou cinco jogadores na equipe ideal, enquanto o Fantasma tem apenas um.





A seleção do Campeonato Paranaense tem Luiz Daniel (Londrina, goleiro), com 7,37; Belezi (Athletico, zagueiro/lateral-direito), com 7,05, Tito (Maringá, zagueiro), com 7,06, Lucas Adell (Azuriz, zagueiro), com 7,15, e Maurício (Londrina, lateral-esquerdo), com 7,05; Rodrigo (Maringá, volante), com 7,21, Gustavo França (Londrina, meia), com 7,46, Boschilia (Operário, meia), com 7,26; Iago Teles (Londrina, atacante), com 7,59, Pablo (Londrina, atacante), com 7,31, e Negueba (Maringá, atacante), com 7,39.

A maior nota foi de Iago Teles, com 7,59, que pelo site de estatísticas foi o principal jogador do Campeonato Paranaense.





O Sofascore só inclui na seleção os jogadores que disputaram 60% ou mais dos jogos do Estadual. Com cinco jogadores, o LEC é o time com mais representantes, seguido pelo vice-campeão Maringá, com três, enquanto Athletico, Azuriz e Operário emplacaram um.





