Técnico do Londrina EC elogia elenco e avisa: "Vai jogar quem estiver melhor"

Mesmo sendo apenas o início em uma partida amistosa, o Londrina deixou boa impressão na vitória por 2 a 0 sobre o Maringá, na sexta-feira (13), em Alvorada do Sul, na abertura do Torneio Paraná de Verão . O técnico Claudinei Oliveira elogiou a postura da equipe e, principalmente, a participação dos jovens jogadores.





O treinador utilizou 13 atletas revelados no clube ao longo da partida. Daniel Bolt, Cadu, Caio, Carlão e Wellington começaram como titulares e Lauan, Nikollas, Dudu, Kevyn, Cainã, Moisés, Ícaro e Gustavo entraram no segundo tempo.

Kevyn e Ícaro, que marcaram os gols alvicelestes, e Cainã e Gustavo são jogadores ainda do time sub-17.

"Muito feliz por terminar um jogo com nove atletas formados na base, acredito que há muito tempo o Londrina não tinha isso", frisou Claudinei Oliveira. "Eles não sentiram o jogo, não tremeram mesmo jogando com atletas experientes. Hoje eles aproveitaram a chance e espero que eles sigam aproveitando nos treinos e nos jogos."





Ainda com poucos reforços anunciados, o LEC trabalha com um elenco reduzido e o treinador tem utilizado este momento inicial de preparação para dar oportunidade e observar estes garotos que podem integrar o grupo final para a disputa do Campeonato Paranaense.

"Afirmei que esta dificuldade inicial nossa de contratar iria gerar oportunidades também. Alguns vão agarrar a chance melhor que outros, mas sempre falei para eles jogarem com tranquilidade e sem peso. Estou aqui para incluí-los e não excluir. E meu objetivo é que o Londrina precise contratar cada vez menos e o torcedor ter orgulho de ver um time com vários atletas da base. Eu trato todos da mesma forma, seja experiente ou jovem. E, comigo, vai jogar quem estiver melhor, independente da idade."





DESEMPENHO





Após a vitória em Alvorada do Sul, Claudinei Oliveira revelou que conseguiu fazer apenas um treino coletivo antes da estreia. Apesar disso, o LEC dominou as ações durante o jogo diante de um rival que atuou praticamente com a mesma equipe que disputou a Série D do Brasileiro e conseguiu o acesso.





"A impressão geral foi muito positiva mesmo sendo só um jogo preparatório. O Maringá é um time mais estruturado e com mais tempo de trabalho, mas o Londrina correu e se entregou até o fim e tivemos chances de conseguir um placar maior."





