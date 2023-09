Técnico do Londrina EC prega otimismo para time tentar se livrar do rebaixamento

Faltando 12 rodadas para o fim da Série B do Brasileiro de 2023, o Londrina precisará fazer o que até agora não conseguiu para escapar do segundo rebaixamento para a terceira divisão nacional em quatro anos.





Com 36 pontos em disputa, o LEC tem que somar, pelo menos, mais 24 para atingir uma pontuação que, teoricamente, o deixaria fora da zona da degola.

A média das equipes que ficaram em 16º nas últimas cinco edições do campeonato é de 44 pontos. O Tubarão chegou aos 20 pontos na última sexta-feira (1º), após empatar com o Tombense – adversário direto – no estádio do Café, em 1 a 1. Está a sete pontos do Avaí, primeiro fora do Z4. O Alviceleste segue amargando a vice-lanterna da competição, com cinco vitórias, cinco empates e 16 reveses.





Ou seja, o Londrina terá que buscar oito triunfos até o final da competição, mais que o dobro do que conquistou em 26 rodadas disputadas.

“Tudo é possível. Podemos entrar numa fase [boa]. Temos que trabalhar e sempre trazendo para cima. Se detectarmos que alguém não acredita, vai ficar pelo caminho”, afirmou o técnico Eduardo Souza, que tem pregado otimismo em meio à péssima fase.





O treinador lamentou os dois últimos resultados do time – contra Ponte Preta e Tombense -, em que produziu mais, no entanto, não alcançou as necessárias vitórias. “O sentimento é de tristeza. Se traduzir os dois últimos jogos em números, a pessoa vai achar que o Londrina ganhou por três, quatro gols de diferença, o que infelizmente não aconteceu. Isso é típico de times que estão nessa situação”, avaliou.





