Londrina EC fica no empate com Tombense no Café e se aproxima da Série C

A matemática diz que ainda não, mas os resultados insistem que sim. Nesta sexta-feira (1) à noite, o empate por 1 a 1 com o Tombense, no estádio do Café, reforçou a sensação de que o Londrina, embora pela ciência exata ainda mantenha chances de evitar o rebaixamento, vai seguindo sua caminhada com destino à Série C. Sem vencer há quatro jogos, o time vai finalizar esta 26ª rodada da Série B a no mínimo 7 pontos da primeira equipe fora da zona do rebaixamento - o Avaí, que tem 27 pontos e ainda joga neste sábado, em casa, contra o Atlético-GO. O Tubarão é o penúltimo, com 20, e na próxima rodada vai encarar o Ceará, dia 6, em Fortaleza.





A chamada nota de corte padrão para evitar a queda à Série C, segundo os analistas, é de 45 pontos. O LEC tem 12 jogos a fazer. O aproveitamento até lá tem que ser de no mínimo 65%.

No jogo desta sexta, o Tubarão, bastante mudado em relação às ultimas formações, atacou mais do que o Tombense - que também ocupa a ZR, em 18º lugar e já soma oito jogos sem vitória -, mas de novo foi incompetente. Na sua melhor chance no primeiro tempo, Ariel acertou o travessão com o goleiro já batido. A consequência? Gol do Tombense, que surgiu aos 481, em cabeceio de Fernandão antecipando-se a Rafael Vaz. Foi o primeiro ataque a gol do time mineiro.





Veio o segundo tempo e com ele um Londrina cada vez mais ansioso para buscar ao menos o empate e evitar uma derrota que poderia apressar a sua queda à terceira divisão. Eduardo Souza foi fazendo as cinco alterações a que tinha direito. Aos 19 minutos, a torcida já gritava "time sem vergonha". Aos 31, Garraty, um dos que entraram, exigiu boa defesa do goleiro em chute cruzado. E aos 39, Paulinho Moccelin fez fila, driblando três marcadores, e bateu no canto, empatando o jogo. Um alívio. Depois disso, o Londrina bombardeou o time mineiro, tendo inclusive marcado o que seria o gol da virada, aos 45', mas a arbitragem, com auxílio do VAR, anotou impedimento de Lucas Coelho, que pegara o rebote do goleiro embaixo da trave.