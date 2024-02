Técnico do Londrina EC ressalta crescimento da equipe e elogia torcida

A vitória por 3 a 1 sobre o Maringá foi a terceira do Londrina nos últimos seis jogos. O crescimento da equipe na reta final da fase de classificação garantiu o time nas quartas de final para enfrentar o Athletico.





Para o técnico Emerson Ávila, o desempenho da equipe no triunfo no Café foi o melhor do time no Paranaense.

"O primeiro tempo só não foi perfeito porque não convertemos o pênalti. A vitória e a classificação premia o trabalho de todos e mostra que o time veio em uma crescente na competição e os últimos jogos mostram isso", afirmou o treinador.





Ávila elogiou também o comportamento do torcedor. Foram 7,3 mil torcedores, o maior público do LEC desde 2019.





"Fiquei muito feliz com a presença da torcida e poder olhar para a arquibancada, ver todo mundo de azul e branco e vibrando muito. É só elogios para o torcedor e a expectativa é que tenhamos um público ainda maior no próximo jogo."





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: