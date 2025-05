Técnico do Londrina EC testa opções para vagas de Henrique e Iago Teles

O Londrina deve ter novidades na formação do time que enfrenta o Caxias no sábado (31), às 19h30, em Caxias do Sul (RS), pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Sem Iago Teles, suspenso, e Henrique, que tem um edema ósseo e não treinou nenhuma vez nesta semana, o técnico Claudinei Oliveira tem testado opções para definir os companheiros de Pablo para o jogo do final de semana.





No treino desta quarta-feira (28), Henrique mais uma vez ficou fora da atividade e fez apenas um trabalho na academia ao lado do goleiro Luiz Daniel e do lateral Dani Bolt.

Com isso, o comandante alviceleste fez um teste diferente. Em um treino que foi separado em três times, um com coletes amarelos, outro com coletes vermelhos, e por fim um terceiro sem coletes, um possível ataque titular foi formado com Caio Rafael e Gabriel Canela ao lado de Gustavo França e Pablo.





França foi deslocado para o lado direito, enquanto Canela fez o lado esquerdo. Caio Rafael atuou como armador na equipe, enquanto Pablo foi o centroavante. O trabalho de posse de bola pôde ser acompanhado pela imprensa e nenhuma alteração foi realizada no ataque durante quase uma hora de trabalho aberto.

Outro detalhe do treino foi um susto com João Vitor. Ainda no início do trabalho, o lateral-direito foi à linha de fundo para um cruzamento e caiu após alçar bola para a área. O titular do Tubarão ficou no chão por alguns minutos, chegou a deixar o gramado, mas logo voltou, mancando, para o treinamento.





Caso a opção seja pelo ataque que treinou nesta quarta, o Londrina iria a campo com Elzo; João Vitor, Caio, Wallace e Maurício; Alison, Lucas Marques e Caio Rafael; Gustavo França, Pablo e Gabriel Canela.





Entretanto, outras opções podem ser utilizadas por Claudinei. Vitinho e Thauan como titulares não podem ser descartados, já que o primeiro foi o escolhido para a vaga de Henrique no empate com o ABC, e o segundo tem sido opção no segundo tempo em todas as partidas do Londrina desde a 2ª rodada. Contra o time potiguar, chegou a ser utilizado como lateral-esquerdo, mostrando sua versatilidade ao treinador.