Técnico minimiza derrota do Londrina EC e pede foco por reação rápida

O Londrina viu ser interrompida a série de três partidas sem perder no returno da Série B ao ser derrotado no sábado (12) pelo Criciúma por 2 a 0.





Apesar da atuação discreta, o técnico Eduardo Souza enxergou pontos positivos no desempenho alviceleste e pediu foco e concentração para o time buscar a reação na quinta-feira (17), contra o Atlético-GO, no estádio do Café.

O LEC pouco incomodou no Heriberto Hülse, não finalizou sequer uma bola na direção do gol e tomou os gols logo no começo do primeiro e do segundo tempos. Ficou com a situação ainda mais complicada após a expulsão de Ezequiel aos 12 minutos da segunda etapa.





"A expulsão praticamente nos tirou do jogo e com 2 a 0 contra o jogo ficou muito à mercê do Criciúma. Mas temos que levar as coisas positivas que fizemos, principalmente no primeiro tempo. Vamos seguir trabalhando e buscar a recuperação já na quinta-feira", frisou o técnico Eduardo Souza, em entrevista à rádio Clube FM.





A derrota manteve o LEC na zona do rebaixamento, estacionado com 19 pontos. O Criciúma foi a 41 e voltou ao G4. O treinador ressaltou a força do rival e lembrou que poucos times vão conseguir pontos jogando no Heriberto Hülse.





