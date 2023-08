Londrina EC é presa fácil e perde para o Criciúma em Santa Catarina

O Londrina viu a invencibilidade de três jogos no returno da Série B cair na tarde deste sábado (12) ao perder para o Criciúma por 2 a 0, no estádio Heriberto Hülse, pela 23ª rodada.





O Tubarão foi amplamente dominado e correu o risco de ser goleado no segundo tempo, principalmente depois que ficou com a menos após a expulsão de Ezequiel.

O Alviceleste estaciona nos 19 pontos e pode voltar para a penúltima colocação caso a Chapecoense pontue no jogo de amanhã diante do Atlético-GO, na Arena Condá.





Já o Criciúma entra no G4, com 41 pontos, e celebra com vitória o jogo de número 100 de Claudio Tencati no comando do Tigre. O Londrina volta a campo pela Série B na quinta-feira (17), às 19h, no estádio do Café, diante do Atlético Goianiense.

O Londrina fez um primeiro tempo ruim, com pouca inspiração ofensiva quase não chegou ao gol do time catarinense. Aproveitando o fator casa, o Criciúma tomou as ações da partida e abriu o placar no primeiro lance ofensivo.





Após lançamento para Marcelo Hermes, o lateral desviou de cabeça para dentro da área e o artilheiro Fabinho veio de trás e bateu rasteiro no canto esquerdo de Neneca, aos sete minutos.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: