Thiago Ribeiro é anunciado como reforço para temporada 2022 no LEC

O LEC (Londrina Esporte Clube) oficializou nesta sexta-feira (04) a contratação do atacante Thiago Ribeiro, 35, que estava na Chapecoense. O atleta realizou exames clínicos e foi liberado pelo departamento médico do clube para as atividades com o restante do elenco.



Thiago volta a vestir a camisa do Londrina após três temporadas. O atacante defendeu o time na Série B do Campeonato Brasileiro em 2018.



Na apresentação, ele destacou o seu retorno ao Tubarão e falou das expectativas para a temporada 2022.



“É uma alegria retornar ao Londrina, ao clube, à cidade. Estive aqui em 2018, e por muito pouco a gente não conseguiu o tão sonhado acesso. Nessa nova oportunidade, estou feliz em estar retornando e esperamos fazer uma boa temporada”, disse o atacante.



Com passagens por grandes clubes do futebol nacional, como São Paulo; Atlético-MG e Santos, Thiago Ribeiro também passou pelo futebol internacional, onde defendeu Cagliari da Itália, Al-Rayyan do Catar e Bordeaux da França.