Time de Londrina soma quatro pódios no atletismo nacional em 2021

A última conquista da temporada 2021 da equipe londrinense de atletismo veio em Cascavel no final de semana. Os atletas conquistaram o terceiro posto entre os homens no Campeonato Brasileiro Sub-16 de atletismo.

Este é o quinto resultado expressivo em campeonatos brasileiros interclubes nas categorias de formação (sub-16, sub-18, e sub-20). Foram duas medalhas de ouro, uma de prata e 46 pontos anotados. O time foi o oitavo na classificação geral da competição.

Em 2021, a equipe já havia alcançado também dois vices femininos, nos brasileiros sub-18 e sub-20, além de uma terceira posição geral no Sub-18 e um quarto geral no Sub-20.

Para o gestor da equipe, Gilberto Miranda, estes resultados vêm comprovar a força da agremiação no cenário nacional do atletismo. “Com um trabalho estruturado e bem organizado, temos conseguido disputar nacionais em condições de igualdade com grandes e tradicionais equipes do atletismo nacional. E isso é muito importante para a sequência do projeto, pois reflete em todas as áreas”, apontou.

Brasileiro Sub-16







Principais apostas de medalhas, Luis Felipe Abilio Gomes Barbosa e Alberto Rodrigues dos Santos Filho confirmaram as expectativas e subiram ao lugar mais alto do pódio no nacional disputado em Cascavel.





O primeiro foi campeão no lançamento do martelo, obtendo a marca de 61,82 metros. Já o segundo venceu a disputa no arremesso do peso ao alcançar 15,99 metros, e foi medalha de prata no lançamento do disco, com 50 metros cravados.





Com a conquista deste final de semana, Luis Felipe Abílio unifica os títulos nacionais no lançamento do martelo, já que já havia também vencido o Brasileiro Sub-18. Ele lidera o ranking nacional em ambas as categorias. Alberto Rodrigues dos Santos Filho mantém a ponta do ranking nacional sub-16 no peso.