Três italianos, um inglês e dez brasileiros formam a comissão de Ancelotti no Brasil

O treinador Carlo Ancelotti, 65, anunciou nesta segunda-feira (26) a comissão técnica que o acompanhará na seleção brasileira. Ele também fez a convocação dos atletas que enfrentarão o Equador e o Paraguai nas Eliminatórias Sul-Americanas, em junho.





Entre os nomes, houve a ausência de seu filho, Davide, que negocia com um clube europeu. Ele manteve outros quatro membros de sua comissão fixa e os apresentou juntamente a profissionais já ligados à CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

VEJA QUEM SÃO





Francesco Mauri (auxiliar) - O italiano de 36 anos se juntou à comissão de Ancelotti ainda no PSG e se tornou auxiliar no Napoli. É conhecido por ser o homem das bolas paradas, especialmente no Real Madrid.

Mino Fulco (auxiliar e preparador físico) - Também italiano, tem 39 anos e é casado com a filha de Ancelotti, Katia. Ele se juntou à comissão na passagem pelo Real Madrid, em 2013.





Paul Clement (auxiliar) - O inglês de 53 anos foi auxiliar técnico de Ancelotti no Chelsea, PSG, Real Madrid e Bayern de Munique. Ele também já comandou times na carreira. Seu trabalho mais recente foi no Everton, quando auxiliou Frank Lampard.

Simone Montanaro (analista de desempenho) - O italiano de 52 anos começou a carreira na Roma e passou por Fiorentina, Sampdoria, Milan e Sevilla até chegar ao Napoli, quando passou a integrar a comissão de Ancelotti.





Juan (coordenador técnico) - O ex-zagueiro Juan, 46, foi convidado para ser coordenador técnico da CBF em fevereiro de 2024, pouco tempo depois de Dorival Júnior assumir como técnico. Foi mantido no cargo após a saída dele.

Cristiano Nunes (coordenador de preparação física) - Tem 51 anos e está no Atlético Mineiro desde 2021.





Taffarel (treinador de goleiros) - Goleiro do tetra, tem 59 anos e está na função desde 2014. Também trabalha no Liverpool, com Alisson.

Marquinhos (auxiliar de treinador de goleiros) - Marco Antonio Trocourt tem 61 anos e é um amigo de longa data de Taffarel.





Thomaz Koerich (analista de desempenho) - É analista de desempenho da CBF há dez anos.

Bruno Baquete (analista de desempenho) - Trabalhou com Tite na seleção brasileira e esteve no Flamengo entre fevereiro de 2024 e janeiro de 2025.





Guilherme Passos (fisiologista) - Trabalha na CBF há 12 anos.

Rodrigo Lasmar (médico) - É diretor médico do Atlético Mineiro e esteve com a seleção brasileira nas Copas do Mundo de 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.





Felipe Kalil (médico) - É ortopedista e já trabalhou no Atlético-MG.





Andréia Picanço (médica nutróloga) - Esteve nas Copas do Mundo de 2018 e 2022.