Filho de Pelé afirma que o pai estaria preocupado com situação do Brasil e do Santos

Edinho, filho de Pelé, disse que o pai estaria muito triste e preocupado vendo os atuais momentos da seleção brasileira e do Santos Futebol Clube.





O "Rei do Futebol", que morreu há quase um ano, brilhou durante a carreira com as camisas do Brasil e do Peixe. No entanto, os dois passam por crises sem precedentes.

"Com certeza o nosso 'rei' estaria muito preocupado. Essa crise não aconteceu de um dia para o outro. Há problemas grandes e complexos. Estamos em declínio, ainda temos bons jogadores, mas no passado tínhamos mais atletas de alto nível em comparação com hoje. Não tenho dúvida, se o papai estivesse conosco, ele teria ficado bem triste", refletiu o ex-goleiro de Santos e Ponte Preta em entrevista à agência AFP.





Em campo, o Brasil passou por um 2023 bem abaixo das expectativas, com uma singela sexta posição, com somente sete pontos em seis rodadas nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.





Fora dos gramados, a seleção vem sendo comandada interinamente por Fernando Diniz, do Fluminense, e viu o presidente ser destituído do cargo pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Já o Santos, clube histórico de Pelé, foi rebaixado à segunda divisão do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em 111 anos de história. Além disso, o alvinegro está assolado por problemas financeiros e divergências na diretoria.





"Infelizmente isso não é uma surpresa. Quem acompanhou o dia a dia do clube poderia ter previsto tal cenário e no final aconteceu", pontuou Edinho.





As atividades em memória do primeiro ano da morte do "Rei do Futebol", em 29 de dezembro, deverão ser discretas. Está prevista para acontecer uma cerimônia no mausoléu de Santos, aberto ao público desde maio passado.