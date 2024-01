Volante Marthã chega para reforçar o elenco do Loncrina EC

O volante Marthã, de 26 anos, é o novo reforço do Londrina Esporte Clube para o Campeonato Paranaense e o Campeonato Brasileiro da Série C em 2014.



Marthã começou a carreira no futebol paulista, passando pelas bases do São Paulo (sub-15), Desportivo Brasil (sub-17 e sub-19), Palmeiras (sub-19) e Ponte Preta (sub-20). Em 2018, foi negociado com o FC Lviv, da Ucrânia. Em 2020, retornou ao futebol brasileiro no sub-23 do Ceará.



No mesmo ano, subiu ao profissional do clube cearense. Em 2021, foi emprestado ao CRB e adquirido em definitivo no ano seguinte, onde disputou duas Séries B com mais de 60 jogos com a camisa do CRB.



Em 2023, disputou o Campeonato Paulista pelo Santo André e na sequência, a Série B pelo Ituano.