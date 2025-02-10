Londrina Vôlei Feminino vai em busca de recuperação na Superliga B em jogo contra o Curitiba

Depois de ter sido derrotado pelo Flamengo, na última sexta-feira (7), no ginásio Moringão, o time do Londrina Vôlei feminino entrará em quadra novamente para enfrentar o Coritiba, fora de casa, nesta terça-feira (11).





A partida, válida pela Superliga B, será às 19h, no Ginásio de Esportes Palácio de Cristal – CMP. A equipe adversária luta contra o rebaixamento, enquanto o Londrina está na metade da classificação, ocupando a 7º colocação do campeonato e brigando por uma vaga na fase seguinte.





O supervisor do Londrina Vôlei, Maicon Freitas, falou sobre as perspectivas para este duelo na capital paranaense. “Sabemos que teremos mais uma batalha pela frente e estamos preparados para enfrentá-la com toda a nossa força e união. Continuaremos trabalhando duro, buscando evoluir e superar os obstáculos que surgirem no nosso caminho”, assegurou.



