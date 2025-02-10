Pesquisar

Derrota no Moringão

Londrina Vôlei Feminino vai em busca de recuperação na Superliga B em jogo contra o Curitiba

Redação Bonde com N.Com
10 fev 2025 às 16:10

CF Fotografia / Divulgação
Depois de ter sido derrotado pelo Flamengo, na última sexta-feira (7), no ginásio Moringão, o time do Londrina Vôlei feminino entrará em quadra novamente para enfrentar o Coritiba, fora de casa, nesta terça-feira (11). 

A partida, válida pela Superliga B, será às 19h, no Ginásio de Esportes Palácio de Cristal – CMP. A equipe adversária luta contra o rebaixamento, enquanto o Londrina está na metade da classificação, ocupando a 7º colocação do campeonato e brigando por uma vaga na fase seguinte.

O supervisor do Londrina Vôlei, Maicon Freitas, falou sobre as perspectivas para este duelo na capital paranaense. “Sabemos que teremos mais uma batalha pela frente e estamos preparados para enfrentá-la com toda a nossa força e união. Continuaremos trabalhando duro, buscando evoluir e superar os obstáculos que surgirem no nosso caminho”, assegurou.

Casa cheia


Na última sexta-feira (7), a equipe londrinense acabou não conseguindo superar o Flamengo, apesar da garra em quadra e do público recorde de 4 mil pessoas que compareceu ao Moringão para incentivar as atletas. O time da casa perdeu por 3 sets a 2, mas deixou a quadra sob aplausos da torcida.

O Londrina começou vencendo o primeiro set por 25×17, mas sofreu a virada nos dois seguintes, por 25×20 e 26×24. No quarto set, reagiu e venceu por 25×18 levando a decisão para o tie-break, onde acabou derrotada por 15×10. A partida foi válida pela 9ª rodada da Superliga B Feminina. Com o resultado, o Londrina caiu para a 7ª posição na tabela, com 12 pontos.


O time londrinense reconheceu o apoio da torcida e creditou ao público a energia para seguir lutando até o fim. “Vocês, que compareceram ao Moringão, foram todos essenciais para criar um ambiente de energia positiva e incentivo, que nos impulsionou a lutar até o último ponto. O carinho e a dedicação da nossa torcida são verdadeiramente inspiradores e motivadores para o nosso time”, agradeceu Maicon Freitas.


