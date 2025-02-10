Londrina Vôlei Feminino vai em busca de recuperação na Superliga B em jogo contra o Curitiba

Casa cheia
Na última sexta-feira (7), a equipe londrinense acabou não conseguindo superar o Flamengo, apesar da garra em quadra e do público recorde de 4 mil pessoas que compareceu ao Moringão para incentivar as atletas. O time da casa perdeu por 3 sets a 2, mas deixou a quadra sob aplausos da torcida.
O Londrina começou vencendo o primeiro set por 25×17, mas sofreu a virada nos dois seguintes, por 25×20 e 26×24. No quarto set, reagiu e venceu por 25×18 levando a decisão para o tie-break, onde acabou derrotada por 15×10. A partida foi válida pela 9ª rodada da Superliga B Feminina. Com o resultado, o Londrina caiu para a 7ª posição na tabela, com 12 pontos.
O time londrinense reconheceu o apoio da torcida e creditou ao público a energia para seguir lutando até o fim. “Vocês, que compareceram ao Moringão, foram todos essenciais para criar um ambiente de energia positiva e incentivo, que nos impulsionou a lutar até o último ponto. O carinho e a dedicação da nossa torcida são verdadeiramente inspiradores e motivadores para o nosso time”, agradeceu Maicon Freitas.
