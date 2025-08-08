Votação de sócios pelo impeachment de Augusto Melo pode encerrar sua história no timão

Os sócios do Corinthians vão se reunir em assembleia geral neste sábado (9), das 9h às 17h, no Parque São Jorge, para votar o impeachment de Augusto Melo, retirado da presidência do clube pelo Conselho Deliberativo, com 176 votos a favor do afastamento e 57 contra.





As condições para participar da votação são as mesmas da eleição presidencial da agremiação: o sócio precisa ter cinco anos de associação, ser titular do plano e estar em dia com as mensalidades.

Caso seja aprovado o afastamento definitivo de Augusto Melo, uma nova eleição vai acontecer no clube para definir o mandatário até o fim de 2026, quando terminaria a gestão do dirigente eleito em novembro de 2023. Nesta votação, no entanto, apenas os conselheiros poderão participar.





Desde que o Conselho Deliberativo definiu o afastamento de Melo, em maio, o Corinthians vive sob a presidência interina de Osmar Stabile, que era o primeiro vice-presidente na chapa que venceu a última eleição.

O processo de impeachment ocorreu em meio a investigações da Polícia Civil de São Paulo e do Ministério Público do estado sobre irregularidades no contrato de patrocínio assinado com a casa de apostas online VaideBet.





As autoridades se debruçaram sobre o pagamento de R$ 25 milhões à rede Social Media Design como comissão pela intermediação do acordo. A suspeita é que o intermediário seja uma empresa "laranja".

Augusto nega as irregularidades apontadas para justificar seu afastamento da presidência. Ele e outros membros de sua gestão se tornaram réus, denunciados sob suspeita de associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto.





O Ministério Público de São Paulo recomendou que todos os denunciados paguem R$ 40 milhões de indenização à agremiação do Parque São Jorge. O órgão também solicitou à Justiça o bloqueio de bens de pessoas físicas e jurídicas citadas na investigação.

O curso do processo terá audiências, depoimentos e produção de provas para, posteriormente, uma decisão do juiz.





No Corinthians, sua sentença será determinada pelos sócios neste sábado.

