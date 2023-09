Walewska é velada em cerimônia restrita a familiares e amigos em BH

O corpo da ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira foi velado e sepultado na manhã deste sábado (23) em cerimônia restrita a familiares e amigos no cemitério Bosque da Esperança, em Belo Horizonte.





Walewska morreu nesta quinta-feira (21) aos 43 anos. Ela caiu do 17º andar do prédio em que morava no bairro Cerqueira César em São Paulo.

A central foi campeã olímpica nos Jogos de Pequim, em 2008, quando a seleção brasileira conquistou o primeiro ouro para o vôlei feminino. Ela também ganhou a medalha de bronze em Sidney-2000.





Natural de BH, Walewska foi uma jogadora de vôlei reconhecida por seu enorme talento e sua morte precoce foi bastante lamentada por técnicos e companheiras de seleção brasileira.

Ela jogou em vários clubes, como Minas, Osasco e Praia Clube. No Praia, foi campeã da Superliga em 2017/18, venceu o Sul-Americano em 2021 e encerrou a carreira esportiva na temporada 2021/22.





"O vôlei brasileiro e a comunidade esportiva perderam uma verdadeira lenda, e nossos pensamentos estão com a família e amigos neste momento difícil", disse o Dentil/Praia Clube em nota.





Aposentada desde 2022, a campeã olímpica vinha divulgando seu livro, a biografia "Outras Redes".