Com ingressos esgotados, Luan Pereira e Lauana Prado fazem grande show na ExpoLondrina

A quarta noite de shows da ExpoLondrina 2025, nesta quinta-feira (10), contou com muita bota, chapéu, laço e música. A festa deu início às competições da Final Nacional do Rodeio em Touros da Ekip Rozeta, no Parque de Exposições Governador Ney Braga, com participação especial da dupla Léo&Raphael na cerimônia de abertura.





Em seguida, um espetáculo em dose tripla: Luan Pereira, Lauana Prado e o DJ Jiraya Uai subiram ao palco para uma experiência completa, integrando a primeira etapa do Circuito Sertanejo. Os ingressos foram esgotados.

“O primeiro dia da segunda semana da ExpoLondrina já encheu o público com grandes emoções. Além das apresentações de grandes artistas da música sertaneja, iniciamos as competições de montaria em touros, que prometem deixar as próximas noites ainda mais emocionantes para o público londrinense”, celebrou André Martinez, diretor da Diverti, realizadora do evento junto à SRP (Sociedade Rural do Paraná).





LUAN PEREIRA COM NOVA TURNÊ

Potente, a voz de Luan Pereira comandou o início da série de shows. O cantor surpreendeu o público surgindo no palco alternativo às 22h, sob fogos de artifício e efeitos especiais. Ao som de “Wi-Fi”, ele deu início em Londrina à sua nova turnê, aproveitando o recente lançamento de “Não Era Love”, com MC Tuto e Grelo.





No repertório, não pôde faltar “Dentro da Hilux”, uma das músicas responsáveis pela sua projeção nacional em 2023. Também contou com colaborações de sucesso como “Moletom”, com Gustavo Mioto, “Falta de Quê”, com Murilo Huff, e “Saveiro”, com Kaique &Felipe, que fizeram o público cantar junto.

“No ano passado, a ExpoLondrina estava tomada de chuva e eu estava triste, abatido, sentindo um vazio. Hoje, um ano depois, estou aqui com todos os ingressos esgotados! Estou muito feliz de estar de volta e dar início à minha nova turnê aqui’’, disse Luan Pereira, por meio da assessoria.