ExpoLondrina: evento terá linha de ônibus exclusiva e deve alterar trânsito da cidade

A movimentação de pessoas e veículos em razão da ExpoLondrina - que começa na sexta-feira (1º) e vai até 10 de abril, depois de dois anos sem edições por conta da Covid-19 - vai provocar mudanças no trânsito do entorno do Parque Ney Braga, na região oeste, e também no transporte público, além de outros serviços sob responsabilidade da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização). Pelos próximos dez dias, a companhia vai ofertar uma linha exclusiva para a feira, a 351.



Os ônibus sairão do Terminal Central a partir das 13h, a cada 15 minutos ou conforme a demanda, e passarão no Terminal da Zona Oeste, antes de ir para a feira. Na volta os veículos também vão parar no terminal de integração. “As viagens de retorno ao centro ocorrerão de acordo com o volume de passageiros, já que os veículos ficarão estacionados na entrada do recinto à espera dos usuários. Para facilitar a vida de quem for assistir aos shows e rodeios, o serviço estará disponível, inclusive, até o fim dos espetáculos”, informou a CMTU.



O trânsito nas ruas dos bairros ao lado da exposição terá modificações que vão alternar conforme o horário e o dia da semana. “Após as 18h algumas ruas serão invertidas. Orientamos para que as pessoas prestem atenção na sinalização que será colocada, que vai direcionar os veículos de forma que o trânsito flua melhor, já que geralmente a noite recebemos maior número de público”, explicou Sérgio Dalbem, diretor de Trânsito da companhia. Aos fins de semana a conversão do sentido das vias vai durar o dia todo.







