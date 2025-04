Corpo de Bombeiros faz demonstração de busca e resgate com cães na ExpoLondrina

A 1º Prova de Cães de Busca e Resgate de Londrina ocorreu no sábado (12), durante a Expo Pet da ExpoLondrina. Centenas de pessoas se reuniram para acompanhar a demonstração de sete cachorros militares em uma simulação de busca e salvamento.





A prova teve três etapas. Na primeira, o militar se escondia e esperava ser encontrado pelo cão. Na sequência, uma pessoa da plateia foi convidada para participar e, por último, o cachorro precisava encontrar uma mostra de restos mortais, simulando uma situação de achado de cadáver.

Fernanda Vicente de Carvalho é arquiteta e foi a escolhida para ser voluntária. Ela se escondeu no cenário montado pelos bombeiros e foi localizada minutos depois pelo cachorro. “Foi muito legal porque a gente consegue ver o trabalho dos cães de pertinho e ver a importância do cachorro em uma atividade como essa. Em situações que o ser humano não consegue encontrar ou ajudar, tem os cães que são super competentes para fazer esse tipo de situação”, afirmou.





Para que os animais possam ser empregados em ocorrências de resgate, é necessário ter aprovação em uma prova de certificação. Em média, cães de várias raças passam por dois anos de treinamento e por um teste de aptidão. Os cachorros são preparados para trabalharem em locais escuros, de difícil acesso e instáveis.

Lucas Berzotti, 2º sargento do Corpo de Bombeiros, explica que a prova foi feita justamente para que o público conheça mais sobre o trabalho dos animais. “É uma pequena demonstração em uma pista adaptada, para que as pessoas tenham uma ideia de como o cachorro procura, indica, então é uma prova operacional de busca, para o pessoal visualizar é interessante. Deixamos também alguns equipamentos de obediência para o pessoal entender, porque os cães passam pela prova de certificação que tem a parte operacional e tem a parte da obediência, já que na busca eles trabalham soltos”, explicou.





Importância do trabalho

Os cães de busca e salvamento fazem um trabalho muito importante durante as ocorrências. Os animais que são parte do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Londrina já auxiliaram nas enchentes do Rio Grande do Sul, dos deslizamentos em Petrópolis (RJ), rompimento da barragem de Brumadinho (MG) entre outras ocorrências no estado. “Aqui na nossa região começou em 2015, então não é uma atividade tão antiga, mas é de muita importância e eles dão apoio em todo Paraná e fora do estado. Sem esses cães esse tipo de ocorrência fica praticamente inviável. Não tem como você procurar vítimas embaixo do desmoronamento. Por exemplo, Petrópolis a ocorrência foi resolvida em duas semanas”, comentou.

Cerimônia de aposentadoria





Neste domingo (13), a cadela Akira de 8 anos será homenageada pelos anos de serviço em operações de resgate e salvamento. Enquanto ela se despede do serviço, Ravena, da raça Pastor Alemão, será apresentada para começar os trabalhos. A homenagem será às 17h na Expo Pet, ao lado da Pista Agility.