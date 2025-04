ExpoLondrina 2025: soja geneticamente editada pode entrar no mercado em breve

A variedade de soja geneticamente editada pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) que promete ser altamente produtiva e resistente à seca e ao calor pode ser introduzida no mercado em até três anos. Os avanços da empresa na área da genética foram um dos destaques da 63ª ExpoLondrina, em um painel ocorrido na última quinta-feira (10).





Uma primeira variedade desenvolvida a partir da técnica de edição gênica CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, ou seja, Repetições Palindrômicas Curtas Agrupadas e Regularmente Interespaçadas) já havia sido considerada convencional e não transgênica pelo CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança) em 2022. No ano seguinte, a nova variedade conquistou o mesmo resultado.

De acordo com o chefe-geral da Embrapa Soja, Alexandre Nepomuceno, foram levados os genes de uma soja com maior tolerância à seca para uma das melhores variedades da empresa, o que possibilitou a junção das duas características para garantir maior resiliência da cultura no campo.





“O que nós queremos é reduzir as perdas do produtor. Durante a seca, a soja aborta a vagem, a flor. Quando ela sente a falta de água, ela sinaliza para as células que estão segurando o legume no pecíolo. Se eu atrasar esse processo, eu aumento a chance de vir uma chuva”, exemplifica Nepomuceno, que ressalta que não se trata de “fazer um cacto que produz soja”. “Isso não existe, porque são muitas variáveis. Se ficar quatro meses sem chover, vai morrer, não tem jeito.”

MESMA ESPÉCIE





A transgenia e a edição gênica têm diferenças importantes. A primeira, que já existe no mercado, consiste em adicionar genes de outras espécies na soja, mas trata-se de uma tecnologia ainda envolta em polêmicas e muito cara. A segunda, por sua vez, limita-se aos genes de uma única espécie.

“No caso dos transgênicos, cada país criou uma regra e ficou extremamente caro, tanto que só tem grandes empresas trabalhando com transgênicos. Para colocar uma soja transgênica no mercado custa US$ 100 milhões”, explica o chefe-geral.





