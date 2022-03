Segunda-feira pode ter máxima de 33°C em Londrina

A semana começa quente em Londrina nesta segunda-feira (7), apontou o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). De acordo com o instituto, as temperaturas podem atingir os 33°C nesta segunda e nos próximos dias. Já a temperatura mínima, registrada pela manhã, foi de 19,4°C.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O forte calor também é acentuado pelos baixos níveis de umidade relativa do ar, que estiveram próximos de 40% neste domingo (6). O mínimo ideal para a saúde humana, segundo especialistas, é de 60%.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Ainda assim, o IDR-PR não descarta a possibilidade de chuva leve e isolada em Londrina na parte da tarde. Pancadas fortes de chuva, no entanto, só estão previstas para quarta (9) e quinta-feira (10).





Com a precipitação do fim de semana, o acumulado de chuvas do mês de março em Londrina já chegou a 93 mm. Segundo o instituto, a média histórica para o mês inteiro é de 137,6 mm.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.