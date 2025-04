ExpoLondrina: Paraná auxilia produtores de soja e milho a investirem em ciência

Nesta quinta-feira (10), os produtores de milho e soja da ExpoLondrina puderam conhecer um pouco mais sobre produção sustentável, manejo de solo e como enfrentar alguns dos principais problemas dessas culturas durante o 2º Seminário Regional de Produção Sustentável de Grãos: Soja/Milho, evento que faz parte da programação da Via Rural Smart Farm, espaço do Seagri (Sistema Estadual de Agricultura) na ExpoLondrina.





O secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Marcio Nunes, destacou a importância de se conversar sobre as questões técnicas das diversas culturas desenvolvidas no Estado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“A vida da gente é um processo de aprendizagem contínua, a gente está aprendendo todo dia, mesmo achando que sabe tudo, sempre tem a possibilidade de aprender alguma coisa, numa palestra, numa consideração, numa colocação que às vezes a gente está vendo”, disse.





Nunes também reforçou a necessidade de se mudar os conceitos que se criam sobre a agropecuária e que isso é um desafio para os produtores, que todos os dias se esforçam para implementar boas práticas em suas lavouras. “Muitas vezes tem um lado que quer desmoralizar ou quer colocar que nós estamos aqui produzindo, mas que nós não somos sustentáveis, que não estamos cuidando do meio ambiente. Pelo contrário. Principalmente nós aqui no Paraná, pois aqui nós cuidamos do meio ambiente, nós estamos no estado mais sustentável do Brasil”, reforçou.

Publicidade





O seminário é importante diante do crescimento da produção. Na safra 24/25, o milho de 2ª safra já está todo plantado. A estimativa é que foram semeados em torno de 2,6 milhões de hectares. Por enquanto está mantida a previsão de produção próxima a 15,9 milhões de toneladas, feita pelos técnicos do Deral (Departamento de Economia Rural). A expectativa de produção para a soja está mantida em pouco mais de 21 milhões de toneladas.





Celso Daniel Seratto, engenheiro agrônomo do IDR-Paraná) Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR-Paraná), foi o palestrante sobre “Manejo de solos e água, nematóides e plantas daninhas”. Ele discorreu sobre como o adensamento e compactação de solo é causado e como pode impactar no desenvolvimento das culturas e absorção da água e como diminuir este impacto.

Publicidade





Seratto deu exemplos de produtores que aderiram às medidas sugeridas pelo IDR-Paraná e conseguiram contornar o problema. O agrônomo também explicou sobre o manejo correto e tipos de nematóides. Além disso, deu dicas sobre mixes de safras que podem gerar bons resultados nas culturas.





Publicidade

DESAFIOS





Michele Regina Lopes da Silva, também do IDR-Paraná, falou sobre “Desafios para o Manejo do Complexo de Enfezamento do Milho: Resultados da Rede CEM”. Ela destacou o funcionamento da doença e as formas de identificá-la, além de explicar sobre o inseto vetor conhecido como “cigarrinha do milho”, seu desenvolvimento, como transmite a doença para as lavouras, como fazer o controle e prevenção do inseto e as ações do IDR-Paraná para combater o problema.

Publicidade





O gerente regional de extensão rural do IDR-Paraná de Londrina, Renan Ribeiro Barzan, destacou a importância do evento para os problemas atuais da cultura do milho. “Nós temos nos últimos anos enfrentado a problemática do complexo de enfezamentos na cultura do milho e o IDR-Paraná, junto com uma rede de pesquisa, tem apresentado muitos resultados para solucionar esse problema”, afirmou.





O evento também contou com uma palestra do engenheiro ambiental Charles dos Santos, da CS Ambiental, que abordou o tema “Diagnóstico ambiental rural para a sustentabilidade na produção de grãos”.





Leia também: