Grupo Menos é Mais encerra a ExpoLondrina 2025 com pagode animado

A primeira etapa do Circuito Sertanejo, na 63ª ExpoLondrina, terminou neste domingo (13) com chave de ouro. Depois das apresentações das duplas Léo & Raphael e Coleto & Gabriel no último Sunset, o grupo Menos é Mais subiu ao palco do Parque de Exposições Governador Ney Braga e fez da arena uma grande roda de samba.





De volta a um dos eventos sertanejos mais importantes do País, os brasilienses colocaram o pagode como protagonista da noite. "Estamos muito felizes de estarmos mais uma vez nesta festa linda que é a ExpoLondrina. Fazia três anos que não vínhamos e somos sempre muito bem recebidos aqui. Que alegria!”, celebrou o vocalista Duzão.





Formado também por Gustavo Goes, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga, o quarteto entregou um show marcado pelo clima familiar e descontraído de “churrasquinho entre amigos”. O hit “Lapada Dela”, parceria com Matheus Fernandes, abriu um setlist de sucessos próprios, como “Vai Me Dando Corda”, “Adorei”, “Iludidão”, “Recaída” e “Matadinha de Saudade”.





O grupo ainda passeou por clássicos do gênero em medleys que incluíram canções de Péricles e Turma do Pagode. “Juntamos algumas músicas que a gente gosta muito e deu nisso aqui”, disse Duzão no palco para apresentar o álbum mais recente, “Churrasquinho 3 (Ao Vivo)”, composto por regravações conhecidas – e queridas – pelo público.





Após dez dias de feira e sete noites de shows, a Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina encerrou sua edição de 2025 com casa cheia e energia lá no alto. “Foi um verdadeiro sucesso e encerramos da melhor forma possível”, comemorou André Martinez, diretor da Diverti, organizadora do evento junto à SRP (Sociedade Rural do Paraná).





“A ExpoLondrina sempre surpreende, e, dessa vez, não foi diferente. Que venha 2026,” disse.