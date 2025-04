Garrucha, mascote da PM de Londrina, está desaparecida desde quarta

A PM (Policia Militar) informou, nesta segunda-feira (14), o desaparecimento de Garrucha, a cadela mascote da Ciaptran (Companhia de Trânsito) do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar), que foi vista pela última vez na quarta-feira (9), durante o dia, no entorno do batalhão - localizado na Av. Brasília, 5469, Vila Yara (Zona Leste).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Segundo a polícia, Garrucha não tem raça defina - conhecido popularmente como vira-lata -, é mansa e possui porte médio, também responde quando chamada pelo seu nome e está utilizando uma coleira anti-carrapato. Há suspeitas, por parte da PM, de que a mascote tenha sido levada por alguém.





Caso tenha alguma informação do paradeiro de Garrucha, o telefone para contato é (43) 99969-4790.