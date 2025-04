Gustavo Mioto faz megashow no primeiro Sunset da ExpoLondrina

O movimento na arena de shows começou por volta das 17h. Com atraso no horário previsto, o público recebeu Gustavo Mioto por volta das 18h30 ao som de "Solteiro Não Trai", sucesso de 2020. Os fãs o receberam novamente de braços abertos e muita animação.





Versátil, o artista apresentou colaborações com outros grandes nomes do cenário musical, como "Nada Com Nada", com o Grupo Menos É Mais, "Quando Apaga A Luz", com MC Don Juan, "Moletom", com Luan Pereira, e "Anti-Amor", com Jorge & Mateus, entre outras. Os hits "Fake News" e "Coladinha Em Mim" também puxaram o público jovem e apaixonado para cantar junto.

Após o show de Gustavo Mioto, o público conta ainda com a estreia de Mari Fernandez, direto do Ceará, para o encerramento da noite com maks sertanejo e muito forró.





PRÉ-SHOW

Enquanto os artistas se preparavam para o espetáculo e o público aguardava ansioso, a FOLHA conversou com alguns fãs para conhecer o seu carinho pelas atrações da vez.





Em sua estreia em Londrina, Mari Fernandez contou com um público cheio de expectativas. Os fãs Esther Valim, 26, e Vanderlã Silva dos Santos Jr., 25, vieram especialmente para prestigiá-la.

"Eu estou com uma expectativa bem grande, porque ela é uma cantora muito boa, tem umas músicas muito legais, e eu acho que o público vai receber superbem ela aqui", disse Valim. Ela e o amigo esperam poder ouvir ao vivo "Página de Ex", hit da cantora de sertanejo e forró.





"Eu gosto dela, acompanho desde a primeira música que ela lançou. Ela canta bem, tem uma voz boa pra caramba, e tenho certeza de que a ExpoLondrina vai recebê-la com muitos abraços", compartilhou Junior.





