Melhoria da infraestrutura viária é demanda na Alep Itinerante durante Exposição de Londrina

As melhorias na infraestrutura viária da região de Londrina dominaram as reivindicações levadas por lideranças para a sessão especial da 21ª Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) Itinerante, que ocorreu nesta quinta-feira (10) no Parque Ney Braga, durante a 63ª ExpoLondrina. Deputados, prefeitos e vereadores participaram do encontro, que também homenageou personalidades regionais.





De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Alexandre Curi (PSD), o objetivo de descentralizar as atividades da Alep é ter uma maior aproximação com a população paranaense. A primeira edição ocorreu em Londrina, em 2023.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Já conversamos com mais de 600 mil paranaenses, recebemos mais de dez mil solicitações. Hoje, além de ouvir novas demandas, vamos fazer homenagens e prestar contas das solicitações apresentadas há dois anos”, disse Curi à FOLHA pouco antes da sessão começar. Ele citou a conclusão do Viaduto da PUC e a duplicação de trechos da PR-445 como algumas das reivindicações de 2023 que saíram do papel.





Entre as demandas citadas à reportagem por deputados estão a duplicação da PR-445, entre os distritos de Irerê e Lerroville; o Viaduto do Grêmio, no cruzamento da avenida Angelina Ricci Vezzozo com a BR-369, cujo projeto será feito pela Prefeitura de Londrina; o Viaduto da Esperança, em Cambé, que já tem projeto e foi autorizado pelo governador Ratinho Junior (PSD); além de terceiras pistas na PR-170, entre Rolândia e a divisa com São Paulo, e na PR-445, entre Warta e Alvorada do Sul.

Publicidade





O deputado estadual Tercilio Turini (MDB) ressaltou que também há compromisso do governo do Estado em fazer o projeto para um viaduto na entrada de Lerroville, que é uma demanda do distrito, e que as lideranças acompanham de perto a inclusão do Contorno Leste de Londrina no Lote 4 da concessão das rodovias paranaenses. “Ainda estamos esperando que o governo federal chancele a obra”, disse.