Novo Aquário atraiu 8 mil pessoas no domingo durante a ExpoLondrina

O novo aquário do parque de Exposição Ney Braga, inaugurado nesta 63ª edição da ExpoLondrina, tem causado uma grande movimentação e interesse do público que o visita. A atração, localizada ao lado do Museu da Sociedade Rural do Paraná - perto da entrada do parque -, contou com a presença de 8 mil visitantes no último domingo (6), de acordo com a organização. Ao longo da semana, é esperado uma média de três a quatro mil visitantes.





Atração permanente

Sob a responsabilidade da SRP (Sociedade Rural do Paraná), o novo aquário foi planejado e criado para ser uma atração fixa, disponível para visitação mesmo após o encerramento da ExpoLondrina. A ideia, segundo o estudante de zootecnia e um dos responsáveis pela manutenção, limpeza e gerenciamento do fluxo de visitantes no aquário, Lucas Schneider, está na criação de uma atração feita pela cidade e para ela. Construindo um novo local que forneça um ambiente agradável de visitação e para os peixes que estiverem expostos.





"A SRP era a responsável pelo aquário desde quando ele estava no outro local, que foi demolido para a construção deste novo. A intenção está em construir um aquário em Londrina e para ela, ficando aberto para o publico. Construímos um local climatizado, onde conseguimos ter um controle sobre a temperatura o ano todo, assim os animas não sofrerão com variações na temperatura - alta ou baixa", explicou.

Hoje, com 30 espécies, expostas em 15 aquários, a diversidade de peixes escolhidos para serem admirados vão desde aqueles comumente encontrados em pescas da região até espécies raras, de locais distantes, como a América do Norte.





"Provavelmente, teremos uma rotação de espécies mas, no momento, não podemos garantir que todos os peixes expostos estarão disponíveis ao longo do ano inteiro. Teremos reposições e trocas de espécies, sempre para mantermos uma relação entre o aquário com os visitantes. Os escolhidos para esta primeira exposição são principalmente os que utilizamos bastante no aquarismo popular ou aqueles animais conhecidos por pescadores da nossa região. Podemos citar o Tambacu - utilizado em pesca esportiva -, o Tucunaré e, outros mais exóticos, que a população não conhece, como o Boca de Jacaré - nativo norte-americano - e o Protopterus - nativo africano -, que se assemelha ao nosso Poraquê brasileiro. Nossa intenção foi trazer está similaridade, desde espécies que o pescador já conhece, até aquelas em que o aquicultor já tem contato - no caso do pirarucu - e, também, peixes exóticos em que ambos nunca viram", informou Schneider.

