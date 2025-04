Zé Neto & Cristiano abre agenda de shows da Exposição de Londrina

O Parque de Exposições Governador Ney Braga recebe, nesta sexta-feira (4), a 63ª edição da ExpoLondrina, uma das maiores feiras agropecuárias do País. A programação, repleta de tradição e entretenimento para o público, traz também uma série de shows com grandes artistas na primeira etapa do Circuito Sertanejo.





Quem comanda a abertura é a dupla Zé Neto & Cristiano, figurinha carimbada no evento desde 2018. Os músicos se apresentam desta vez ao lado de Diego & Arnaldo, que fazem sua estreia no palco da ExpoLondrina.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A arena de shows abre às 19h, e os ingressos estão disponíveis na plataforma Total Acesso, com valores a partir de R$ 69,50. O público pode escolher entre quatro setores: Arena, Camarote Brahma, Camarote Super Bull Ballantine’s e Camarote Open Super Bull Ballantine’s.





ATRAÇÕES DA PRIMEIRA NOITE

Publicidade





A abertura da primeira noite será com a dupla Diego & Arnaldo, que vem se firmando como um dos grandes nomes da música sertaneja dos últimos tempos com números expressivos.





Desde o lançamento do primeiro álbum, “Ao Vivo em Goiânia (2017)”, Diego & Arnaldo emplacaram sucessos como “Regras”, “Se Eu Te Procurar” e “Relógio Parado”, que ultrapassa 116 milhões de visualizações no YouTube.

Publicidade





Em 2024, os músicos assinaram com a ZNEC Produções, escritório gerenciado por Zé Neto & Cristiano. A parceria resultou na gravação do DVD “Ao Vivo em São Paulo”, que contou com participações especiais de Lauana Prado, Murilo Huff, Luan Pereira, Gian & Giovani e Bruno César & Rodrigo. A música “Desconhecido”, ao lado da cantora goiana, é o destaque do disco, que foi lançado em janeiro deste ano.





Em seguida, no palco da ExpoLondrina, Zé Neto & Cristiano chega como uma das atrações mais aguardadas pelo público a cada ano. Os donos do hit “Barulho do Foguete” se uniram para traçar a própria carreira artística em 2011, inspirados por duplas clássicas como João Paulo & Daniel, Zezé di Camargo & Luciano e Leandro & Leonardo.

Publicidade





SERVIÇO





ExpoLondrina 2025 - Show de Zé Neto & Cristiano + Diego & Arnaldo

Publicidade

Quando: nesta sexta-feira (4), a partir das 19h

Onde: Parque de Exposições Governador Ney Braga (Av. Tiradentes, 6275 - Cilo 2)

Publicidade

Quanto: Arena a partir de R$ 69,50; Camarote a partir de R$ 279,50, à venda pela plataforma Total Acesso





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA