Bolo ultra saudável de chocolate que ajuda no foco e na concentração

A nutricionista Aline Quissak ensina como fazer um bolo de chocolate diferente. "Aproveite essa delícia que possui uma sinergia nutricional para foco e concentração. Ele serve como lanche da tarde durante a semana para aumentar sua produtividade no trabalho, e dura 5 dias fora da geladeira em local coberto e protegido. Assim, você tem um lanche saboroso e funcional a semana toda. Pode potencializar o efeito medicinal de foco e concentração, caso seu trabalho seja estressante, com frutas vermelhas ou tangerina, laranja ou kiwi, pois o alto teor de vitamina C auxilia a diminuir o hormônio do estresse", explica a nutricionista. Confira:

Ingredientes:

• 4 ovos

• 1 xícara de farinha de amêndoas

• 1/2xic de mel ou melado de cana, ou agave ou néctar de coco

• 2/3 de xícara de cacau em pó 100%

• 1col de sopa de fermento para bolo

• 1/3 de xícara de suco de maçã ou de iogurte (para substituir o óleo)

Modo de preparo:





Bata as claras em neve e reserve.

Em outro pote coloque as gemas, suco de maçã ou iogurte, o mel/agave/melado de cana, o cacau e a farinha. Misture bem e por último coloque o fermento.





Depois, adicione levemente a clara em neve com o auxílio de uma colher de metal ou de uma espátula. Incorpore aos poucos para não perder a "neve", pois ela que dá estrutura para esse bolo. Misture até incorporar bem na massa e você ver que formaram "bolinhas".

Não bata a massa na forma para não tirar o ar das claras. Coloque em uma forma de 22 cm redonda ou alguma outra retangular pequena que você tenha, pois esse é um bolo mousse, que não cresce muito.

Leve ao forno pré-aquecido por 30 min a 180 graus ou até fazer o teste do palito e ele sair seco. Esse é um bolo extremamente fofinho e macio.