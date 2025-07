Dia da Pizza: nutricionista revela como celebrar a data sem sair da dieta

O Dia da Pizza, comemorado em 10 de julho, convida os brasileiros a celebrarem uma das receitas mais populares do mundo sem deixar a saúde de lado. Com receitas que vão além do fast food, as pizzas podem contemplar todas as dietas, desde que com responsabilidade.

Paloma Popov, professora de Nutrição do CEUB (Centro Universitário de Brasília), revela como preparar uma pizza saborosa e nutritiva, com escolhas conscientes, como a substituição de ingredientes ultraprocessados por versões naturais e frescas.

De acordo com a história, a origem da pizza no Brasil converge com a imigração italiana no início do século XX. Desde então, o prato foi adaptado ao gosto nacional e hoje figura entre os mais consumidos em datas comemorativas e encontros familiares. A nutricionista defende o caráter afetivo da pizza com preparação mais leve e equilibrada. Segundo Popov, a atenção ao tipo de ingrediente impacta tanto no sabor quanto no valor nutricional da pizza.

“Preparar um molho caseiro, à base de tomates frescos e ervas naturais, como manjericão e orégano, é uma forma simples de evitar conservantes, corantes e excesso de sódio presentes em produtos industrializados”, afirma. Outra recomendação está na escolha da massa: as versões integrais ou de fermentação natural fornecem fibras e promovem melhor digestibilidade. “A fermentação natural, por exemplo, reduz a carga glicêmica da refeição e contribui para uma alimentação mais equilibrada”, explica Popov.

Pizzas leves e nutritivas





No lugar de ingredientes ultraprocessados, como calabresa, presunto e pepperoni, a docente do CEUB recomenda vegetais, proteínas magras e queijos com menor teor de gordura. “Espinafre, rúcula, tomate, abobrinha, pimentão e berinjela são vegetais que combinam com a pizza e oferecem fibras, vitaminas e minerais. Já a ricota, minas frescal e muçarela de búfala são boas alternativas aos queijos mais gordurosos”, orienta. Outra indicação são as proteínas leves, como frango desfiado e atum.

A receita também pode ser adaptada para diferentes perfis alimentares: o tofu, por exemplo, pode substituir o queijo em versões veganas. Combinado com legumes grelhados e temperos naturais, ele compõe uma pizza rica em sabor e nutrientes. “Há muitas possibilidades criativas para quem busca uma alimentação mais consciente, sem abrir mão do prazer de comer bem”.

A nutricionista do CEUB ressalta ainda que o consumo equilibrado é essencial, independentemente da composição da pizza. “A pizza está culturalmente associada a momentos de convívio e celebração. O mais importante é ter atenção à quantidade, comer com moderação e saborear a refeição com prazer e consciência”, conclui Paloma Popov, citando a clássica marguerita, com queijo, tomate e manjericão, como exemplo de combinação equilibrada e saborosa.