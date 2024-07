Em 2024, iFood registra 35 milhões de pedidos de pizzas, aponta levantamento

Um levantamento feito pelo iFood, empresa brasileira de tecnologia aponta que, em 2024, a plataforma já registrou 35 milhões de pedidos de pizza apenas considerando os meses de janeiro a maio, ou seja, demonstrando um aumento significativo em relação aos 47 milhões de pedidos contabilizados em todo ano de 2023. Em comemoração ao Dia Mundial da Pizza o levantamento destaca principalmente a paixão dos brasileiros por pizzas.





E, tão importante quanto a pizza, é quem as produz, atualmente, o iFood conta com 38.9 mil pizzarias ativas na plataforma, com uma média mensal de cerca de 1.5 mil novas pequenas e médias pizzarias pizzarias adicionadas em 2024, reforçando o crescimento contínuo e a popularidade deste prato entre os consumidores brasileiros.

A pizza não só se mantém como o terceiro item mais pedido no app, mas também é uma escolha predominante nos finais de semana, com 60% dos pedidos realizados entre sexta-feira e domingo, sendo o sábado o dia de maior demanda, especialmente durante o jantar, quando 94% dos pedidos são feitos. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais lideram em número de pedidos em 2024, consolidando a pizza como um dos pratos favoritos em diversas regiões do país.

O prato é um item que faz sucesso no aplicativo e possui uma grande relevância para os brasileiros e para o negócio. Tanto que o iFood em 2024 entregará às lojas uma ferramenta de cardápio 100% renovada para pizzarias, melhoria que os restaurantes solicitam muito.





Celebrar as pizzarias no Dia Mundial da Pizza





“O Dia Mundial da Pizza é uma grande oportunidade de vendas e também nos permite celebrar as pizzarias que, dia após dia, preparam com dedicação as pizzas que tanto amamos. O iFood tem, atualmente, na base 75% de pequenos e médios restaurantes. É importante sempre olharmos para os empreendedores menores, que contam com o delivery como alavanca de crescimento ou até mesmo como a única forma de venda para os clientes”, afirma Beatriz Pentagna, líder da área de Restaurante.





