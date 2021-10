Passo a passo para fazer a clássica pizza Marguerita napolitana

O estilo napolitano de servir pizzas, o mais clássico do mundo, é celebrado na Pizzaria da Mathilda, de Curitiba (PR). E a Marguerita é um dos mais tradicionais sabores dessa iguaria. Daniel Mocellin, pizzaiolo e um dos sócios da Mathilda, compartilha a sua receita, da massa ao molho, ao estilo da tradicional pizza napolitana.

Pizza Marguerita

Rendimento: 3 pizzas individuais





Massa

Ingredientes:





- 500gr de farinha tipo 00

- 300ml de água filtrada



- 15gr de sal



- 2g de fermento fresco biológico







Preparo:





1. Em um recipiente tipo bowl, misture a farinha e o sal. Em seguida, em outro recipiente, misture o fermento na água até que ele se dissolva;





2. Adicione aos poucos a água com fermento na mistura de farinha e sal, e quando terminar de colocar toda a água, sove com as duas mãos sobre uma bancada limpa, ou em uma batedeira em baixa velocidade, por pelo menos 20 minutos;





3. Com a massa feita, deixe ela descansando em temperatura ambiente por duas horas, protegida com um pano de prato para que ela não resseque. Após esse tempo, separe as porções em bolinhas de 250 gr. Guarde essas bolinhas em um recipiente tampado onde elas possam crescer sem ficar deformadas, e deixe fermentando na geladeira por 24 horas.





Molho de Tomate





Ingredientes:





- Duas latinhas de tomate pelado

- Manjericão



- Sal a gosto







Preparo:





1. Despeje os tomates em um bowl e, com a mão, esprema os tomates até os pedaços ficarem de um jeito rústico;





2. Passe para uma panela e ferva o tomate espremido. Adicione sal agosto e folhas de manjericão também a gosto. Deixe cozinhar por 15 minutos, mexendo às vezes.





Recheio da Marguerita de Nápoles





Ingredientes:





- 1 concha de molho de tomate



- Manjericão a gosto



- Uma peça de Queijo parmesão para ralar a gosto



- 120 gr de Mozzarella de búfala



- Azeite de Oliva







Preparo:





1. Deixe o forno pré-aquecendo na temperatura máxima por 40 minutos;





2. Com as mãos, abra a massa do centro para as extremidades, sempre usando a ponta dos dedos, e fazendo movimentos circulares com a massa, para que ela fique redonda. Procure preservar a extremidade da massa, para que ela fique com borda e mais bonita;





3. Coloque uma concha de molho de tomate, fazendo movimentos circulares para preencher toda a área da pizza. Deixe um pouquinho sem nas extremidades para fazer a borda;





4. Adicione folhas de manjericão a gosto, por toda a área onde está o molho de tomate;





5. Passe parmesão ralado em toda a pizza, para o manjericão não queimar com a alta temperatura do forno;





6. Coloque a mozzarella de búfala em pequenos pedaços;





7. Passe um fio de azeite de oliva antes de colocar no forno;





8. Asse durante 15 minutos e veja como está ficando. Havendo necessidade de deixar mais tempo, faça para ter o melhor resultado possível.