Carteiro há 23 anos em Londrina é novo embaixador da gastronomia do Paraná

Tilápia e café. Esses dois ingredientes inusitados levaram o londrinense Paulo Marcelo Zaminelli, de 41 anos, para o centro do prêmio máximo da gastronomia brasileira: Prêmio Nacional Dólmã, considerado o Oscar da Gastronomia Brasileira. A premiação ocorreu entre os dias 9 e 12 de agosto, na cidade de Macapá, capital do estado do Amapá, região Norte do país.





Zaminelli, que é formado em gastronomia pela Unopar (Universidade Norte do Paraná), não só foi representar o Estado como ganhou o primeiro lugar com seu prato Tilápia Londrinense conquistando o título de Embaixador Nacional da Gastronomia do Paraná. "A edição do Dólmã deste ano pedia um prato regional que trouxesse as características do local de cada Chef. Então eu escolhi a tilápia e o café. A tilápia por ser um peixe que todo londrinense ama e o café por ser símbolo da nossa cidade", explica.

Zaminelli levou dois meses para chegar ao sabor que gostaria para o prato autoral mesclando sabores e quantidades de temperos e cores e sensações até combinar a sutileza do peixe de água doce com a força do café em um empanado especial com farinha de pão de brioches que encantou as votações públicas e especializadas que foram responsáveis pela sua nota irretocável.

O mais surpreendente, no entanto, é que Zaminelli, não tem uma cozinha especializada, não trabalha em restaurantes com estrelas Michelin. O Embaixador Nacional da Gastronomia do Paraná é carteiro há 23 anos e usa as horas vagas para experimentar na cozinha. "Eu trabalho das sete horas da manhã até às quatro e meia da tarde. Atualmente eu não entrego mais cartas nas ruas, mas o fiz por muitos anos. Hoje trabalho como carteiro interno, organizo as rotas, lanço encomendas, confiro se estão faltando pacotes nas rotas do pessoal que vai para rua".





Na gastronomia, Zaminelli trabalha na função autônoma de personal Chef, quando contratado para cozinhar em jantares e eventos particulares. No decorrer da entrevista, se preparava para um teste para assumir a cozinha de um pub na cidade. Um terceiro emprego para sua já atarefada rotina.

Além de Zaminelli, foi indicada ao prêmio a chef pâtissier, Giovana Daroda, de 35 anos, natural de Arapongas, Região Metropolitana de Londrina, com o prato “Torta de maçã com doce de leite e amêndoas”.

Agora, com o prêmio e o título, Zaminelli segue para a edição do prêmio que vai decidir entre os 26 Chefs-embaixadores de seus estados o Embaixador da Gastronomia Brasileira, resultado que deve ser anunciado em evento programado para 2023.





Saiba mais sobre os ingredientes escolhidos por Paulo Marcelo Zaminelli e aproveite para conferir a receita na FOLHA: Tilápia Londrinense com mousseline de batatas com nata e farofa de brioche com castanhas