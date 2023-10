Concurso de desenhos em café garante capuccino grátis em shopping de Londrina

Os fãs de cafés poderão apreciar um capuccino grátis enquanto os especialistas, amantes da bebida, baristas e atendentes de cafeterias competem pelo melhor Latte Art, no Campeonato Latte artTNT, que será realizado nesta quinta-feira (26), na loja Go Coffee no Londrina Norte Shopping, a partir das 19h30. As inscrições custam R$ 10, no local, a partir das 19h, e os participantes do concurso concorrem a prêmios, enquanto os espectadores poderão degustar capuccinos de graça.







“Quem gosta de café não pode perder esse concurso, seja para participar e concorrer, seja para assistir e degustar um capuccino delicioso”, ressalta Luana Colpo, gerente de marketing do Londrina Norte Shopping. O Latte Art é uma técnica que enfeita o café com leite. Após o preparador derramar uma microespuma no café expresso com leite, é possível criar um desenho nessa camada superior. Os mais comuns são desenhos abstratos ou de coração. E o concurso irá premiar, justamente, os mais criativos e bonitos desenhos.





Sócia-proprietária da Go Coffe Londrina Norte, Danielli Oliveira Fujimura explica que serão diversas premiações e brindes. Segundo ela, podem participar e brincar pessoas com ou sem experiência. Depois de várias etapas de eliminação, o primeiro lugar vai ganhar também uma pitcher personalizada, uma espécie de jarra própria para o preparo de latte. “O campeonato de latte art vem com o intuito e interesse em proporcionar conhecimento sobre as técnicas e habilidades em trabalho com café. Além de promover interação e diversão aos baristas, atendentes e pessoas que prestigiam um café de qualidade”, ressalta Danielli.