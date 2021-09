Confira os benefícios da manga para combater a prisão de ventre

prisão de ventre é um problema que acomete 40 milhões de brasileiros, de acordo com uma pesquisa realizada pela Federação Brasileira de Gastroenterologia. Dores, inchaço e desconforto no abdômen são algumas das consequências do sintoma. Pensando em melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti, fala sobre a importância de incluir a Manga Palmer na alimentação.





A manga é muito bem aceita no Brasil, sendo considerada uma das frutas mais exportadas atualmente. Para quem sofre de prisão de ventre, é uma boa opção para adicionar na dieta. “A manga ajuda no aporte de fibras, que favorecem o funcionamento do intestino, fazendo com que ele passe a funcionar melhor. Ela ainda auxilia na função intestinal, controla a saciedade, favorece a imunidade, melhora a saúde da pele e da visão, além de ser ótima para repor a energia”, ressalta a nutricionista.





Por ser uma boa fonte de potássio e magnésio, também atua na regulação da pressão arterial, na saúde muscular e óssea, na reposição de sais perdidos no suor e previne câimbras. Para quem tem o intestino preso, quanto mais madura a manga estiver, melhor será sua ação para ajudar a amenizar esse sintoma “O seu consumo deve se associar a bons hábitos alimentares, de um modo geral, contendo o consumo total de aproximadamente 500g de vegetais por dia. Uma manga média pode representar 200g a 300g desse consumo”, explica.





Não há restrições específicas para consumir essa fruta, porém, a nutricionista apenas recomenda que cada pessoa se atente para os excessos, considerando que a manga possui uma quantidade considerável de carboidratos. “E em relação a misturar o leite com a manga, já sabemos que é mito. Assim, não há problema nenhum em fazer uma vitamina batendo leite com manga ou até mesmo fazer um picolé caseiro com essa combinação”, termina.





Em especial, a Manga Palmer é uma das variedades de sabor mais doce e com muitas possibilidades de uso culinário. Dessa forma, é uma ótima alternativa para preparar diversas refeições, sejam doces ou salgadas. Confira abaixo 2 receitas indicadas por Renata Guirau.





Picolé de manga com cenoura e água de coco





Ingredientes:





Continua depois da publicidade

- 1 Manga Palmer média picada

- 1 cenoura média picada

- 300 ml de água de coco fresca





Preparo: bata tudo no liquidificador ou centrífuga de alimentos e leve para gelar em forminhas de picolé.





Salada manga com queijo de búfala





Continua depois da publicidade

Ingredientes:





- 1/2 maço de alface crespa

- 1/2 maço de alface roxa

- 1/2 maço de radicchio

- 1 manga fatiada

- 1 xícara de chá de mussarela de búfala em cubos

- 2 colheres de sopa de azeite

- 2 colheres de sopa de vinagre balsâmico

- 1 colher de sopa de pimenta rosa

- Sal e pimenta do reino moída na hora a gosto





Preparo: monte a salada, começando pelas folhas. Acrescente o azeite e o vinagre em seguida. Acomode a manga fatiada, o queijo de búfala e a pimenta rosa, distribuindo os ingredientes por cima das folhas. Finalize o tempero da salada com o sal e a pimenta.





Se desejar, acrescente mais uma pequena quantidade de azeite e vinagre por cima da salada já montada por completo.