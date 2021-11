Confira três dicas para inserir frutas, verduras e legumes nas refeições com o uso de liquidificador

Comer de forma saudável pode ser um grande desafio para os pequenos que estão começando a descobrir sabores e texturas, e até para os adultos que ainda não gostam de frutas, verduras e legumes. Com o uso do liquidificador é possível transformar ingredientes e expectativas daqueles que querem seguir uma rotina saudável, com performance e praticidade.

O liquidificador permite criar o sabor perfeito com a melhor textura para diversos tipos de preparos, trazendo a consistência perfeita para sucos e smoothies, sopas, papinhas e muitas outras receitas.

Consumir diversos alimentos é uma questão de hábitos e hábitos que se criam com o tempo. No início pode não ser tão simples mas para te ajudar, a KitchenAid, marca premium de eletroportáteis, separou 3 dicas simples que vão tornar essa tarefa mais fácil, confira:





1. Crie Temperos: teste diferentes tipos de temperos e entenda quais funcionam com cada alimento. Algumas combinações que costumam fazer sucesso são cenoura com gengibre, verduras verdes, como o brócolis, com alho e salada de folhas temperada com mostarda e mel.





2. Insista: estudos apontam que geralmente começamos a aceitar um alimento depois de ter provado de 8 a 10 vezes. Após algumas vezes experimentando, a comida inicialmente rejeitada passa a ter um sabor familiar e o paladar se acostuma, então insista em diversos tipos de receitas.



3. Experimente diversos formatos: para despertar o interesse, planeje um menu que garanta a inclusão de, ao menos, um alimento de boa aceitação, além dos outros três ou quatro que devem compor o prato. Introduza os vegetais misturados a ingredientes mais conhecidos. Uma ideia legal é gratinar legumes com queijo, fazer purês ou sopas e papinhas cremosas com pedacinhos de bacon, frango ou calabresa.





Você pode também criar sucos e smoothies. Couve, beterraba, cenoura e tomate são ingredientes que ofertam substâncias vantajosas e combinam com laranja e maçã, por exemplo. Ervas como hortelã e um pouco de mel aguçam o paladar - não precisa nem recorrer ao açúcar.





Uma dica especial é deixar a bebida mais cremosa com leite, bebidas vegetais ou com a banana congelada que iria para o sorvete.