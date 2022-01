Dia Mundial do Queijo: conheça o queijo típico de alguns países

O Dia Mundial do Queijo é comemorado em 20 de janeiro. Com diferentes versões, os queijos são incrementados nos almoços, jantares, cafés e lanches, sempre proporcionando um sabor especial à refeição.

Brasil



França



O brie é o queijo francês. Seu sabor e textura se modificam no decorrer do tempo. Nos primeiros 15 dias de fabricação, é mais suave, com textura firme e casca branca; entre 15 e 30 dias, seu sabor fica mais acentuado e a textura mais cremosa; após 30 dias, torna-se bastante cremoso e a casca ganha uma coloração não uniforme.

Itália



Holanda



Com uma textura macia e sabor suave e levemente adocicado, o gouda é o queijo holandês. Versátil, ele pode ser consumido com frutas, vinho, cerveja, doces e compotas.

Inglaterra







O queijo inglês é o cottage, do tipo fresco e com sabor suave. Devido ao baixo teor de gordura, ele é o queridinho dos que buscam por uma alimentação saudável. Além disso, ele é fonte de vitaminas do complexo B e minerais, proteínas e potássio. Assim como o gouda, é versátil e combina com acompanhamentos doces e salgados.