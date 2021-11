Nutricionista explica alimentos que devem ser consumidos no segundo dia de Enem

Saiba como é possível obter energia e disposição antes das provas com alimentos balanceados



Para milhões de pessoas, o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é o principal acontecimento do ano. Mais do que uma prova, o teste é a oportunidade da realização do sonho de cursar uma faculdade. E sempre que o corpo sabe que está prestes a enfrentar uma situação de pressão, é natural que responda por meio do sistema digestivo. Por isso, é comum que muitos se perguntem o que comer antes de uma prova concorrida e de longa duração.





O primeiro passo para se sair bem é fazer uma alimentação balanceada durante a semana e no dia da prova. De acordo com a professora do curso de Nutrição da Unopar, Carla Jadão, recomenda-se selecionar muito bem os alimentos para evitar algum desconforto que atrapalhe o desempenho do candidato durante o Enem. Como a prova dura uma média de cinco horas, o ideal é tirar o dia anterior para atividades de lazer e alimentar-se bem. Aproveite bem o sábado.





Ela acrescenta ainda que, antes da prova, é preciso buscar uma refeição rica em proteínas, carboidratos complexos e minerais e respeitar os horários para se alimentar. “O ideal é que o candidato que optar por consumir refeições maiores faça esse consumo até 3 horas antes da prova. Caso você esteja com pouco tempo para realizar a refeição opte por lanches rápidos investindo no consumo de frutas, biscoitos que contenham fibras e barrinhas de cereal sem açúcar. Esses alimentos são fonte de energia e ajudam a dar mais disposição”, explica.

Jadão também destaca que a quantidade de alimentos a serem levados deve ser equilibrada e leve: “No momento da realização do exame que é extenso e requer muita atenção dos candidatos o recomendado para repor a energia e ajudar na concentração é consumir frutas, um mix de castanhas e até mesmo um sanduiche com vegetais e uma proteína como queijo branco ou ricota. O consumo desses alimentos deve ser feito a cada 1 hora. Além disso, o candidato deve consumir a cada 30 minutos mais ou menos 250 ml de água para manter a hidratação que auxilia no desempenho cognitivo”, destaca.





O que levar para a prova





Confira outras dicas de alimentos para levar durante os dias do exame:





• Durante a prova, o recomendável é levar água e fugir das gorduras e frituras, pois alimentos muito gordurosos retardam o esvaziamento gástrico e dão sono, prejudicando a leitura e interpretação;





• Sucos energizantes, como o de mamão com laranja, são uma boa pedida. Já o café é muito bom para deixar atento, mas causa dependência e pode ocasionar insônia, intolerância alimentar, hiperatividade, falta de concentração, entre outras coisas. O ideal é consumir 2 xícaras pequenas por dia;





• Outras opções interessantes e práticas são barras de cereais, frutas com casca ou já picadas – como banana e maçã que estejam em potes transparentes – e castanhas como a de caju;





• O clássico chocolate pode ser uma opção, mas priorize os mais amargos, com maior quantidade de cacau e menos açúcar que os tradicionais;





• Outra questão é a temperatura dos alimentos: o calor pode ser inimigo. Por isso, é importante evitar itens como iogurtes ou outras bebidas com leite;





• E por fim, o mais importante: não faça a prova de estômago vazio.