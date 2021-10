Outubro Rosa: alimentos que auxiliam na prevenção do Câncer de Mama

Em outubro, no Mês da Conscientização do Câncer de Mama, ter um estilo de vida e uma alimentação saudáveis é o primeiro passo para prevenir essa doença. Com cada vez mais incidência nas mulheres, o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer no público feminino no Brasil, sendo a mais frequente em quase todas as regiões brasileiras.

De acordo com Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti, o pilar para a prevenção do câncer está associado a uma boa alimentação, à prática regular de atividades físicas, ao sono de qualidade e à gestão do estresse. “É importante consumir uma média de 500g de verduras, frutas e legumes todos os dias, para que a nossa alimentação seja baseada em grandes quantidades de fitoquímicos e compostos antioxidantes, que previnem o câncer de mama”, explica. Essa quantidade também pode ser medida em 5 porções ao dia, conforme recomenda a OMS (Organização Mundial da Saúde).

Frutas com pigmentos avermelhados, como morango, mirtilo, blueberry, cereja e melancia são algumas indicadas para a prevenção. “Os alimentos fontes das chamadas ‘gorduras boas’, como azeite, abacate, castanhas e peixes também devem fazer parte da dieta regular”, completa. Já os alimentos ultraprocessados, com excesso de sódio, conservantes e gorduras trans, além de bebidas alcoólicas, devem ser evitados ou consumidos apenas esporadicamente.





Outros alimentos com ação antioxidante e anti-inflamatória, como brócolis, cúrcuma, gengibre, alho e cebola também precisam ser consumidos. “O brócolis possui alguns componentes com ação funcional, como os sulforafanos, que previne contra diversos tipos de câncer, incluindo Câncer de Mama - quando incluído com frequência na rotina alimentar”, explica a nutricionista.

Um estudo publicado no Journal Cancer Prevention Research, em 2018, mostra uma relação positiva entre o consumo de fontes de sulforafanos durante a gestação e prevenção do Câncer de Mama ao longo da vida, apontando o efeito positivo na epigenética de uma geração para outra. Sendo assim, Renata explica que o brócolis, fonte de sulforafanos, tem ação quimioprotetora, o que faz dele um alimento importante na prevenção e como auxílio durante o tratamento do câncer.





Além disso, o vegetal possui fibras, que ajudam na função intestinal e na saciedade, apresenta boa quantidade de ferro, ajudando na prevenção de anemias, possui cálcio, importante para saúde óssea e muscular, e diversos antioxidantes, que favorecem a saúde de um modo geral.





Sendo assim, a nutricionista selecionou 3 receitas com brócolis, saudáveis e práticas para inserir na rotina como forma de auxiliar na prevenção e manter uma boa dieta alimentar:





Brócolis assado com alho e parmesão





Ingredientes:





- 1 brócolis cortado em buquês

- 4 dentes de alho fatiados bem fininhos



- 4 colheres de sopa de azeite



- 4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado



- Sal e pimenta moída na hora a gosto





Preparo: tempere os buquês de brócolis com azeite, sal e pimenta. Acomode-os em uma assadeira. Espalhe as fatias de alho e finalize salpicando o parmesão ralado. Leve ao forno por cerca de 40 minutos, a 200°C, ou até que os buquês comecem a ficar macios.





Quinoa com brócolis





Ingredientes:





- 1 xícara de chá de quinoa em grãos

- 2 xícaras de chá de água

- Sal e pimenta do reino a gosto



- 1/2 xícara de frango desfiado ou em cubos pequenos



- 1 punhado de brócolis picado



- 3 colheres de sopa de cheiro verde







Preparo: aqueça a água e acrescente a quinoa, cozinhando em fogo baixo. Quando a água começar a secar, acrescente os demais ingredientes. Deixe cozinhar em fogo baixo até que tudo fique bem cozido. Se necessário, acerte o sal.





Muffin de brócolis





Ingredientes:





- 2 ovos

- 2 xícaras de brócolis cozido e picado



- 1 xícara de chá de farinha de aveia



- Sal a gosto



- 1 colher de chá de fermento em pó



- 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado





Preparo: misture todos os ingredientes e leve para assar em forminhas de cupcake por cerca de 20 minutos ou até que os bolinhos fiquem dourados.