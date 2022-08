Pseudoalimentos: 'Se você não sabe dizer o nome do ingrediente, provavelmente não é bom'

Os aditivos que compõem o ultraprocessado estão diretamente relacionados ao aumento do peso corporal, maior propensão e/ou agravamento de câncer, disfunções em glicemia, insulina e pressão. O que se deve ao fato da maioria deles (farináceos, açúcares refinados e gordura vegetal hidrogenada) apresentarem as chamadas “calorias vazias”, que não agregam nutrientes e ainda incorrem em alterações metabólicas de carboidratos e gorduras. O consumo frequente desses alimentos também tem a capacidade de alterar a microbiota intestinal e aumentar o risco de disbiose (desequilíbrio de bactérias) e todas as condições clínicas e/ou doenças ligadas ao intestino.

Os ultraprocessados geralmente são palatáveis e têm preços mais competitivos. “Os alimentos ultraprocessados são aqueles produtos com adição de aditivos, ou seja, substâncias utilizadas com o objetivo de modificar características físicas, químicas, biológicas e/ou sensoriais durante fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte e/ou manipulação. Esses adicionais podem ser obtidos de fontes naturais ou sintetizados em laboratórios”, comenta a nutricionista e consultora da Jasmine Alimentos, Adriana Zanardo.

E um estudo do Datafolha, encomendado pelo Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) em 2020, revela que o consumo desse tipo de alimentos foi de 9% para 16% em adultos acima dos 45 anos. Entre os mais jovens, subiu de 30% para 35%. Os preferidos citados são: salgadinhos, biscoitos recheados e bebidas açucaradas, como lácteas e achocolatados.

“Descasque mais e desembale com inteligência e cautela”. A prática é difundida por nutricionistas, e fica mais evidente especialmente depois da divulgação da PNS 2019 (Pesquisa Nacional de Saúde), do Ministério da Saúde, que constatou aumento de 14,3% no consumo de alimentos ultraprocessados.

De acordo com dados de 2022 da Federação Mundial de Obesidade, o crescente consumo de ultraprocessados está relacionado com o aumento de peso da população mundial. Até 2030, 30% dos adultos e 3,8% das crianças devem estar obesas

Conforme as recomendações do Ministério da Saúde, a quantidade máxima de açúcares simples não pode passar 10% das calorias sugeridas para ingestão diária. A gordura saturada, ou seja, a encontrada principalmente em alimentos de origem animal, não deve corresponder a mais do que 10% da quantidade de gorduras totais consumidas. Quanto ao sódio, orienta-se o consumo de até 2g/dia. “Cabe destacar que a quantidade de sódio indicada diz respeito tanto ao sal de adição como de produtos industrializados”, diz a especialista.





Em relação às demais substâncias, não há doses seguras regulamentadas específicas. Assim, recomenda-se que a maior parte da dieta seja composta por alimentos in natura e/ou minimamente processados. “A redução do consumo de ultraprocessados deve respeitar a premissa do “descasque mais e desembale com consciência”. Além disso, é preciso buscar informação de fontes confiáveis para que nós, consumidores, estejamos munidos de conhecimento para fazer boas escolhas frente à crescente propagação dos ultraprocessados”, explica.

