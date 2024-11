Penúltimo episódio do MasterChef define os finalistas da temporada com provas complexas

A semifinal da 11ª temporada do MasterChef Brasil será exibido nesta terça-feira (5), a partir das 22h30, na Band. O penúltimo episódio irá definir os dois finalistas da temporada, onde os competidores terão de elaborar seis pratos usando todas as partes de um peixe.





No programa de terça-feira, Ana Paula Padrão dá as boas-vindas ao Top 5, formado por Andréia, Giorgia, José Roberto, Laura e Vitor, e ressalta que apenas dois deles seguirão no jogo. Mas, para garantir uma vaga na grande final, será preciso encarar duas provas complexas que vão exigir muito conhecimento, técnica e agilidade. Diante de um peixe robalo inteiro, os competidores descobrem que terão de criar seis pratos diferentes usando as partes do animal: cabeça (sopa), posta (grelhada na brasa com molho e acompanhamento), barriga (crudo), filé (papilotte com legumes), rabo (tempurá), aparas (curry) e pele (pururuca crocante).

Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça explicam a importância de uma limpeza adequada e do cuidado no corte, honrando sempre o ingrediente que eles têm em mãos, atitude que é fundamental em qualquer ocasião e principalmente neste desafio. O quinteto enfrentará uma enorme dificuldade para cumprir a missão no tempo estipulado, o que transforma a cozinha em um verdadeiro caos repleto de tensão e desespero. Se alguém não conseguir entregar as propostas ou não fizer as apresentações à altura do que os jurados esperam, a pessoa corre o risco de ser eliminada logo de cara. Ao término, os chefs fazem a degustação e elegem o autor das receitas mais saborosas.





ETAPA DECISIVA





Na etapa decisiva, os participantes irão preparar um clássico da culinária francesa, o pithivier, que é uma torta de massa folhada com recheio. Apesar de parecer fácil, o menor erro pode colocar tudo a perder. Os concorrentes recebem dicas para a execução e são informados de que, embora a iguaria seja originalmente doce, os cozinheiros deverão elaborar uma versão salgada. Além de toda a construção, o ponto da proteína também é avaliado. Quem se sair melhor conquista o segundo e último lugar para disputar o tão sonhado troféu.





