Quatro receitas para dar uma cara nova e gourmetizar o macarrão instantâneo

Quem disse que correria precisa ser sinônimo de comida sem graça? Mesmo se a solução for o famoso macarrão instantâneo, alguns ingredientes podem dar uma cara nova e muito mais sabor ao pacotinho salva-vidas da cozinha.





A Casaredo sugere quatro variações: yakissoba, com frango, com queijo e com toque indiano. Confira e delicie-se!.