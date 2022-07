Veja dicas de como conservar corretamente os alimentos e evite desperdício

Com aumento dos preços dos alimentos, saber usá-los em sua totalidade aliado as técnicas que aumentam a sua durabilidade e evitam o desperdício pode gerar um impacto positivo para o bolso e meio ambiente. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Pensando em levar mais qualidade de vida às pessoas e contribuir para um ecossitema cada vez mais saudável, o Viver Bem, programa da Sodexo Benefícios e Incentivos que promove ações de nutrição, saúde, bem-estar e qualidade de vida a todos os públicos, preparou alguns e-books que vão ajudá-lo a utilizar os principais métodos para conservar a comida por mais tempo.

Uma das formas mais eficaz é o congelamento correto. "O congelamento dos alimentos é uma técnica de conservação que preserva o sabor, cor, textura e conserva suas propriedades nutritivas. Isso porque esse processo paralisa o crescimento de micro-organismos responsáveis pelo processo de decomposição", explica Soraia Batista, nutricionista. Confira as dicas a seguir:



Frutas





Para congelamento das frutas, é recomendado que elas estejam higienizadas, firmes, maduras e sem marcas. Em seu estado natural, depois de limpas e secas, retirar os caroços e colocá-las dentro de sacos plásticos bem fechados, apropriados para congelamento. Conservação: 3 a 6 meses;

Em uma vasilha, adicione açúcar nas frutas, intercalando em camadas. Logo em seguida, reserve até que açúcar se dissolva por completo para enfim, colocá-las para congelar. Conservação: 8 a 12 meses; Prepare frutas em calda. Em uma panela, ferva água e açúcar em quantidades iguais. Para congelar frutas que escurecem rapidamente, como maçã e pera, adicione à calda uma colher de sopa de suco de limão. Coloque as frutas num recipiente plástico e cubra com a calda. Quando estiver frio, tampe o recipiente e congele. Conservação: de 8 a 12 meses;

Faça frutas em polpa ou purê. Retire as cascas e as sementes das frutas e bata no liquidificador. Para as frutas que escurecem, acrescente uma colher de sopa de suco de limão. Congele em formas, sem preenchê-las totalmente, pois o líquido se expande durante o congelamento. Conservação: de 3 a 6 meses.



Hortaliças



Utilize a técnica do branqueamento para conservar as hortaliças: lave verduras ou legumes em água corrente um a um (corte da forma em que serão consumidos). Procure cortar em pedaços uniformes para depois branquear por igual. Mergulhe os alimentos em uma panela com água fervente (fogo alto e panela tampada). Com o auxílio de uma peneira ou escumadeira, recolha os alimentos da fervura, colocando-os em outro recipiente rapidamente, com água e gelo. A água gelada interromperá o cozimento rápido.

Acondicione legumes ou verduras em potes herméticos ou em sacos plásticos próprios para alimentos, preenchendo até a borda. Etiquete os recipientes e congele. A técnica de descongelamento varia de acordo com o preparo. As hortaliças podem ser descongeladas diretamente na panela, sob refrigeração ou em água fervente para terminar o cozimento.





Carnes (bovina,suína e aves)



As carnes não devem ser lavadas, pois desse modo retiram-se os nutrientes. Para congelar, a peça deve ser embalada sem ser dobrada e em porções isoladas para cada refeição. A carne ideal é a fresca, contudo, não é aconselhável congelar carne de animal recém-abatido. O descongelamento de carnes deve ser feito no refrigerador, de um dia para o outro;

Para aves, a embalagem mais prática para congelamento é o saco plástico. No caso do frango a passarinho ou em pedaços, o congelamento pode ser feito individualmente, lado a lado, em uma bandeja de alumínio com plástico. Feito isso, deixar no freezer até que fiquem duros e separar em porções adequadas para cada refeição. O descongelamento ideal para as aves é no refrigerador.



Peixes



Para congelamento, os peixes devem estar bem frescos ou resfriados. Se durante o transporte os peixes descongelarem, só poderão ser congelados sob a forma de pratos prontos. O descongelamento dos peixes deve ser feito no refrigerador ou podem ser levados diretamente ao forno ou à frigideira.



Crustáceos e moluscos



Os crustáceos e os moluscos comprados congelados, mas que sofreram descongelamento não podem voltar crus ao freezer. Deverão ser congelados sob a forma de pratos prontos;

O tempo de conservação do polvo é de, no máximo, 3 meses; já siris, caranguejos, lagostas, ostras e mariscos podem ser conservados por até 2 meses.



Ovos



No caso dos ovos inteiros, mexer com um garfo sem formar bolhas e adicionar sal ou açúcar, de acordo com a utilização posterior. A proporção de sal ou açúcar é de meia colher de café de sal ou açúcar para cada ovo. Em relação as gemas, mexer levemente com um garfo e adicionar açúcar ou sal de acordo com a utilização posterior. A proporção de açúcar ou sal é de meia colher de café de açúcar para cada duas gemas e meia colher de café de sal para cada quatro gemas. Já as claras, ao natural, colocando em recipientes fechados;

A validade é de 6 meses e o descongelamento deve ser feito no refrigerador.



Lacticínios



Para leite fresco, ferver por dez minutos e resfriar. Para armazenar o leite, utilizar um recipiente de vidro ou uma embalagem plástica própria para líquidos, em formato de copo ou jarra;

Manteiga e margarina podem ser congeladas na própria embalagem ou em sacos plásticos;

Já os queijos congelam perfeitamente. Há exceção para o queijo fresco tipo minas e a ricota, que congelam apenas quando usados como ingredientes. Para congelar, primeiro utilizar o papel aderente; depois, a folha de alumínio ou o saco plástico;

O descongelamento dos laticínios deve ser feito sob refrigeração.



Tortas, doces e salgados



Para massa ou pães prontos (não amanhecidos) é possível congelar. Essa técnica faz com que esses produtos readquirem as características originais após o descongelamento;

Para massas cruas e fermentadas (esfirras e massas de pizza), é necessário pré-assar, esfriar e depois congelar. O congelamento deve ser feito individualmente, embrulhando os alimentos em papel alumínio antes de congelar.



Temperos



O alho pode ser congelado com os dentes descascados e inteiros ou processados (triturados). Para isso, coloque em um recipiente plástico e acrescente um pouco de óleo e congele;

Para cebolas, picar em rodelas ou em cubos e colocar em sacos plástico (sem ar) para congelar. A cebola pode ser congelada por até 6 meses;

Para salsinha e demais temperos verdes, lavar, higienizar, secar e picar os temperos. Congelar em potes plásticos. Os temperos verdes duram até 6 meses no freezer.



Arroz e feijão