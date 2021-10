Veja duas receitas de sorvete para fazer com a família

Quem não ama receitinhas caseiras - especialmente quando são feitas em família e com ingredientes saudáveis e naturais? A KitchenAid, marca premium de eletroportáteis, apresenta duas receitas, pensado para transformar ingredientes e expectativas.

O sorbet de tangerina, por exemplo, é super cremoso e refrescante, não leva leite e tem mais frutas do que o sorvete tradicional, já os picolés de leite de coco caseiro recebem um toque especial com sucos frescos de laranja e romã, fazendo com que a combinação de sabores fique perfeita. Confira:

Sorbet de tangerina e mel





Ingredientes:

• 750 ml de suco de tangerina (12-15 tangerinas)





• 1 colher de sopa de raspas de tangerina





• 1 xícara de xarope de milho





• ¼ xícara de mel





• ½ colher de essência de baunilha





• Uma pitada de sal





Modo de preparo:





1. Corte suas tangerinas na metade, horizontalmente.





2. Extraia o suco das frutas até obter 750ml de líquido.





3. Coloque o copo no liquidificador e despeje o suco, junto com os ingredientes restantes. Ligue na velocidade 4 e bata por 20 segundos.





3. Despeje a mistura em uma assadeira de bolo de 22cm e coloque-a no congelador.





4. Use uma espátula para misturar depois de 1 hora no congelador, e novamente depois de 2 horas no congelador - certificando-se de raspar as laterais da assadeira, onde fica mais frio (e congela antes).





5. Então, permita que o sorbet descanse por, pelo menos, 6-8 horas, ou até que fique firme o suficiente para retirar com um boleador de sorvete. (Para a melhor textura, deixe no congelador de um dia para o outro.)





Dicas:





- Existem muitas variedades de tangerinas - portanto, use sua variedade favorita ou substitua o suco de tangerina por seus cítricos favoritos.





- O xarope de milho é importante nesta receita para obter um sorbet mais macio, menos congelado; sem o xarope de milho, o sorbet não mantém sua consistência quando servido.





- Congele em qualquer recipiente de metal ou vidro com volume semelhante ao da assadeira de 22cm, mas observe: diferentes vasilhas alteram o tempo de congelamento.





- Dica divertida para servir: Congele as cascas das tangerinas das quais você tirou o suco e use-as como "copos de sorvete" para servir.





Picolés frescos de fruta com leite de coco





Ingredientes:





• 500 ml de Leite de coco





• Água conforme necessário





• ¾ xícara (177ml) de suco de laranja espremidas na hora (cerca de 3-4 laranjas)





• ½ xícara (118ml) de suco de romã





• 3 colheres de sopa (63g) de xarope agave





• 1 ½ colher de chá (6g) de essência de baunilha





Modo de preparo:





1. Misture o leite de coco, 2 colheres de sopa (42g) de xarope de agave e 3/4 de colher de chá (3g) de essência de baunilha no liquidificador. Bata na velocidade 2 por 10 segundos.





2. Cuidadosamente, despeje o leite de coco adoçado até 2/3 do fundo de cada forma de picolé. Coloque os picolés no congelador sem os palitos por 10 minutos.





3. Em uma tigela pequena, misture o suco de laranja vermelha, o suco de romã e o resto do agave e da baunilha.





4. Bata rapidamente com o fouet e depois derrame a mistura sobre a camada de leite de coco nas formas de picolé.





5. Coloque as tampas nas formas de picolé e encaixe os palitos. Congele por pelo menos 4 horas.





Dicas:





- Como a doçura das frutas varia, sinta-se livre para acrescentar ou reduzir o agave nesta receita. Tenha em mente que a doçura diminui quando congelada.