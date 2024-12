Acelga chinesa bok choy, com cogumelos salteados e tempeh, receita ayurvédica para as ceias

1 - Em uma frigideira grande, em fogo médio, aqueça o óleo de gergelim e 1 colher (de sopa) do óleo de gergelim torrado.

2 - Junte a cebola e refogue até que fique transparente, cerca de 2 a 3 minutos.

3 - Coloque o aipo, a cenoura, o gengibre, a jalapeño, os cogumelos. Cozinhe por 5 minutos, mexendo de vez em quando.

4 - Polvilhe as sementes de gergelim e misture 1 colher (de sopa) de shoyu. Coloque a acelga sobre a mistura e deixe-a descansar por 1 minuto antes de misturar.

5 - Cubra a panela e deixe por mais 5 minutos, ou até que a acelga esteja macia.

6 - Em uma panela separada, salteie o tempeh com o restante do óleo de gergelim torrado e do molho de soja. Deixe por 5 minutos, ou até que o tempeh esteja levemente dourado.

7 - Misture os legumes e o tempeh e separe em quatro porções.

Esta hortaliça da família das crucíferas oferece não somente uma crocância leve e um sabor distinto, mas uma riqueza nutricional com antioxidantes e vitamina A, que beneficiam não só o paladar, como a saúde. A sugestão da receita abaixo, assinada pela professora de culinária e autora do livro Ayurveda, Susan Weis-Bohlen, adapta-se facilmente a diversas preparações e surge como opção para nutrir corpo e alma neste fim de ano.

Dica para kapha

Tempeh é considerado um alimento pesado, mas tem efeito secante e é adstringente, por isso pode ter benefícios para vāta, pitta e kapha (tipos de organismo definidos pelo ayurveda). Porém, kapha deve usá-lo com moderação. Em vez das quantidades listadas, kapha deve usar ½ colher (de sopa) de óleo de gergelim, 1 ½ colher (de sopa) de óleo de gergelim torrado e metade de um pacote de tempeh.

Dica

Os cogumelos devem sempre ser cozidos. Cogumelos crus são indigestos e podem criar toxinas no corpo. Da mesma forma como absorvem os minerais e nutrientes do solo, eles também podem absorver toxinas. Sempre compre produtos orgânicos.

