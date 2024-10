Almôndegas de berinjela na air fryer

1 - Descasque as berinjelas e corte em pedaços menores. Coloque no multiprocessador com a cebola e alho. Triture com a lâmina picadora.

2 - Refogue essa mistura em uma panela ou frigideira média, em fogo médio, até o excesso de água evaporar e tudo estiver cozido e macio.

3 - Volte o refogado para o multiprocessador e adicione o pão picado, ovo, queijo, sal e pimenta. Bata tudo até ter uma massa com liga.

4 - Modele as almôndegas e leve para a air fryer pré-aquecida em 200ºC por 8 a 10 minutos até dourarem.

